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"Tsuchinshan Atlas" Kuyruklu Yıldızı Ne Zaman Geçecek, Türkiye'den Görülecek mi?

"Tsuchinshan Atlas" Kuyruklu Yıldızı Ne Zaman Geçecek, Türkiye'den Görülecek mi?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
08.10.2024 - 22:11

Uzay meraklıları, Ekim ayında gökyüzünde nadir görülen bir gök olayına tanık olabilecekler. Tsuchinshan Atlas kuyruklu yıldızı, Oort Bulutu’ndan gelen bu nadide ziyaretçi, Dünya'ya yakın geçiş yaparak gökyüzünde parlak bir görüntü sunacak.

Peki kuyruklu yıldız ne zaman geçecek, Türkiye'den görülebilecek mi?

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Tsuchinshan Atlas, periyodik olmayan kuyruklu yıldızlardan biri ve nadiren Dünya’ya bu kadar yakın geçiş yapıyor. 2023’ün başlarında Çin ve Güney Afrika’daki teleskoplarla keşfedilen bu kuyruklu yıldız, güneş sistemimizin en dış bölgesindeki Oort Bulutu’ndan geliyor.

Tsuchinshan Atlas, periyodik olmayan kuyruklu yıldızlardan biri ve nadiren Dünya’ya bu kadar yakın geçiş yapıyor. 2023’ün başlarında Çin ve Güney Afrika’daki teleskoplarla keşfedilen bu kuyruklu yıldız, güneş sistemimizin en dış bölgesindeki Oort Bulutu’ndan geliyor.

Bu bölgeden gelen kuyruklu yıldızlar, güneşe yaklaştıklarında etrafa gaz ve toz saçıyor, bu da onları gökyüzünde parlak ve dikkat çekici hale getiriyor.

Bu bölgeden gelen kuyruklu yıldızlar, güneşe yaklaştıklarında etrafa gaz ve toz saçıyor, bu da onları gökyüzünde parlak ve dikkat çekici hale getiriyor.

Astronomlar, Tsuchinshan Atlas’ın, 2020’de gözlemlenen ünlü Neowise kuyruklu yıldızına benzer bir parlaklık sergileyeceğini tahmin ediyor. Ancak, kuyruklu yıldızların parlaklığı her zaman tam olarak öngörülemez.

Astronomlar, Tsuchinshan Atlas’ın, 2020’de gözlemlenen ünlü Neowise kuyruklu yıldızına benzer bir parlaklık sergileyeceğini tahmin ediyor. Ancak, kuyruklu yıldızların parlaklığı her zaman tam olarak öngörülemez.

Güneşe yaklaştıkça ne kadar gaz ve toz yayacakları, parlaklıklarını belirleyen en önemli faktörlerden biri.

12 Ekim’de Türkiye’den görülebilecek mi?

12 Ekim’de Türkiye’den görülebilecek mi?

12 Ekim Cumartesi günü, batıya doğru bakarak Tsuchinshan Atlas kuyruklu yıldızını çıplak gözle bile gözlemleme şansına sahip olabilirsiniz.

WAA Başkanı Alexander Pikhard, havanın açık olduğu akşamlarda bu nadir gök olayının net bir şekilde görülebileceğini belirtiyor. Ancak daha net bir görüntü isteyenler için dürbün veya teleskop kullanımı öneriliyor.

WAA Başkanı Alexander Pikhard, havanın açık olduğu akşamlarda bu nadir gök olayının net bir şekilde görülebileceğini belirtiyor. Ancak daha net bir görüntü isteyenler için dürbün veya teleskop kullanımı öneriliyor.
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Türkiye’den de bu gök olayını gözlemlemek mümkün olacak ancak kuyruklu yıldızın en parlak hali güney yarımkürede gözlemlenmiş olsa da kuzey yarımkürede de etkileyici bir gösteri sunacağı düşünülüyor. Özellikle 12 Ekim akşamı, karanlık çöktüğünde batıya bakmayı unutmayın!

Türkiye’den de bu gök olayını gözlemlemek mümkün olacak ancak kuyruklu yıldızın en parlak hali güney yarımkürede gözlemlenmiş olsa da kuzey yarımkürede de etkileyici bir gösteri sunacağı düşünülüyor. Özellikle 12 Ekim akşamı, karanlık çöktüğünde batıya bakmayı unutmayın!

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Emrah Yaman

İnş Türkiye’ye düşer. Bu kadar cehennem azabı yeter heralde

Berrak Ak

kuyruklu yildiz bu meteor degil