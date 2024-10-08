İnsan, Kedi ve Köpek Gibi Memelilerin Neden 5 Parmağı Vardır?
İnsan, Kedi ve Köpek Gibi Memelilerin Neden 5 Parmağı Vardır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memelilerin beş parmağa sahip olmasının cevabı, aslında memelilerin de dahil olduğu Tetrapoda sınıfına dayanıyor. Bu sınıf, memelilerin yanı sıra; sürüngenler, amfibiler ve kuşları da içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu hayvanlar, iskeletlerinde beş parmak barındırıyor. Hatta deniz memelileri, foklar ve balinalar bile yüzgeçlerinde beş parmak bulunduruyor, parmaklar yalnızca farklı bir şekil almış durumda.
Evrimsel biyolog Thomas Stewart’a göre, parmakların bu şekilde gelişim süreci Hox genleri tarafından kontrol ediliyor. Hox genleri, vücudumuzun gelişiminde hangi parçanın nerede olacağını belirleyen proteinleri üretmekten sorumlu.
Bu teoriye göre, bir özellik zamanla daha stabil hale gelir ve mutasyonlarla değişme olasılığı azalır. Memelilerde yedi boyun omuru olması buna örnek gösteriliyor. Eğer milyonlarca yıl boyunca bu sayı işe yaradıysa, değişmeye gerek kalmamış olabilir.
Beş parmağın memelilerde evrimsel bir standart haline gelmesinin kesin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı bilim insanları, bu durumu "kanalizasyon" teorisiyle açıklıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu teori her zaman kabul görmüyor. Çünkü bazı memelilerde ve insanlarda, "polidaktili" adı verilen fazladan parmak durumu bir mutasyon olarak ortaya çıkabiliyor.
Evrimsel genetikçi Kimberly Cooper’a göre fazla parmak sayısının yaygınlaşmamasının sebebi, bunun evrimsel bir dezavantaj olabileceği. Bazı genler birbiriyle bağlantılı olabilir, bu yüzden bir genin değişmesi başka sağlık sorunlarına yol açabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın