Torununun Motosikletine Binen Dede Verdiği Tepkilerle Viral Oldu

Dede torun ilişkileri her zaman farklı olmuştur. Torunlar her ortamda anın keyfini çıkarırken dede veya anneanne ve babaannelerini de suç ortağı olarak seçerler, onlara farklı deneyimler yaşatırlar. Bir yeni deneyim videosu da Zonguldak'a bağlı Devrek ilçesinden. 76 yaşındaki İsmail Alakaz’ın torunu Fatih Alakaz’ın kullandığı motosikletin arkasındaki yolculuk anları sosyal medyada yüzleri gülümsetti.
İşte o yolculuk 📹
Videonun detayları şöyle;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
