Torununun Motosikletine Binen Dede Verdiği Tepkilerle Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 18:58

Dede torun ilişkileri her zaman farklı olmuştur. Torunlar her ortamda anın keyfini çıkarırken dede veya anneanne ve babaannelerini de suç ortağı olarak seçerler, onlara farklı deneyimler yaşatırlar. Bir yeni deneyim videosu da Zonguldak'a bağlı Devrek ilçesinden. 76 yaşındaki İsmail Alakaz’ın torunu Fatih Alakaz’ın kullandığı motosikletin arkasındaki yolculuk anları sosyal medyada yüzleri gülümsetti.

İşte o yolculuk 📹

Videonun detayları şöyle;

Eğerci köyünde yaşayan 76 yaşındaki İsmail Alakaz ile torunu Fatih Alakaz’ın motosiklet üzerindeki kısa köy gezintisi, amatör kameraya yansıdı. Yolculuk boyunca dede İsmail Alakaz, motosiklette olmanın tedirginliğini yüksek sesle dile getirirken, torunu Fatih Alakaz ise onu sakinleştirmeye çalıştı. 

Yaşlı adamın korku ve neşeyi bir arada yansıtan sözleri dikkat çekti. Torun Fatih, dedesine sık sık “Sakin ol” uyarısında bulunurken, dede Alakaz’ın tepkisi izleyenleri güldürdü.

