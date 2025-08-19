onedio
Toplanın Candan Erçetin'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
19.08.2025 - 23:28

Kabul edelim bu dünyada Candan Erçetin diye bir şey var. Hepimiz en az bir Candan Erçetin şarkısını ezbere biliyoruz. Peki en iyi Candan Erçetin şarkısı hangisi? Şimdi derin bir nefs al ve şarkılara odaklan. Gelmiş geçmiş en iyi Candan Erçetin parçasını oylamak için sıra sende!

Peki Candan Erçetin'in en iyi şarkısı hangisi?

Begüm
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
maestro__

Tabiiki yalan 😊🎤🎹🎶