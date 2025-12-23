onedio
TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi ve Teslim Tarihi

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi ve Teslim Tarihi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 11:03

TOKİ'nin duyurduğu 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, aylardır TOKİ 500 bin konut projesini yakından takip etti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi'nde şimdi gözler kura çekimine ve evlerin teslimine çevrildi. 

TOKİ 500 bin konut başvurusunda yapanlar sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Peki TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak, ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Ne Zaman?

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Ne Zaman?

TOKİ kura çekimi 29 Aralık'ta başlayacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek olan ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak. Ardından kura çekimleri etap etap ilerleyecek. 

TOKİ kura çekimleri 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kura sonuçları il bazında açıklanacak. TOKİ'den hak kazanan isimler kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ Kura Sonucu, Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

TOKİ Kura Sonucu, Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

TOKİ kura sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Başvuruda bulunan kişiler, e-devlet'te 'hak sahibi kimlik no' sorgulaması yaparak kura sonucunu öğrenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla tüm yurda yayıldı. Toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlandı ve en büyük pay da İstanbul’a ayrıldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da çok sayıda TOKİ inşa edilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

TOKİ 500 Bin Konut Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ 500 Bin Konut Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ konutlarında öncelikle hak sahipleri belirlenecek. Hak sahipleri de tek tek il bazında açıklanacak. Projede ilk teslimler 2027 yılında yapılacak. Yetkililerden alınan bilgilere göre, TOKİ 500 bin konut projesinde ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

İnşaatların etaplar halinde tamamlanması planlanıyor.  Anahtar teslimleri de kademeli şekilde gerçekleştirilebilir.

TOKİ Ödeme Planı

TOKİ Ödeme Planı

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunuldu. Anadolu illerinde 1+1 daireler yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’den, İstanbul’da ise 1 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Daire tipine ve şehre göre aylık taksitler 6 bin 750 TL ile 11 bin TL bandında değişiyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
