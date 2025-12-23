TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi ve Teslim Tarihi
TOKİ'nin duyurduğu 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Milyonlarca vatandaş, aylardır TOKİ 500 bin konut projesini yakından takip etti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi'nde şimdi gözler kura çekimine ve evlerin teslimine çevrildi.
TOKİ 500 bin konut başvurusunda yapanlar sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.
Peki TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak, ne zaman açıklanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ Kura Sonucu, Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?
TOKİ 500 Bin Konut Ne Zaman Teslim Edilecek?
TOKİ Ödeme Planı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın