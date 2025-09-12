onedio
Tıp Testi: Bu Testin Sonunda Doktor Olabilicek misin?

Tıp Testi: Bu Testin Sonunda Doktor Olabilicek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.09.2025 - 15:02

Beyin cerrahlarından pratisyen hekimlere, doktorluk hem bilgi hem de soğukkanlılık isteyen bir meslek... Peki sen, beyaz önlüğü giymeye hazır mısın? Bu testte seni hem tıp bilgisiyle hem de gerçek hayatta karşılaşabileceğin senaryolarla sınayacağız.

Anatomi, ilk yardım, hastalık teşhisleri ve biraz da stres testi...

Hazırsan;

Başlıyoruz!

1. Kalbin doku ve organlara yeterli kan pompalayamamasına ne ad verilir?

2. Eski adı "dispanser" olan sağlık kurumu hangisidir?

3. Akciğerin rezidüel hacmi hangisinde büyür?

4. Hastalıkların oluşumunu ya da gelişimini önlemek amacıyla yapılan tedavi girişimlerine ne denir?

5. Hangisi "damar görüntüleme" anlamına gelir?

6. Hangisinde kirli kan bulunur?

7. Glokom nedir?

8. cucunda deri, mukoza ve tırnaklarda mavimsi renk ile ortaya çıkan hastalıktır?

9. Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvıya ne denir?

10. Anne sütü üretimini beynin hangi bölümü yönetir?

Senden anca Doktorlar Levent olur!

Tıp bilgin maalesef biraz yetersiz görünüyor, bu yüzden senden ancak ‘Doktorlar Levent’ olur! Yani gerçek bir doktor olmak için biraz daha çalışman lazım. Ama merak etme, öğrenmeye açık olduğun sürece herkesin yolu açılır. Şimdi biraz daha kitapları karıştır, pratik yap, yakında tıp alanında gerçekten başarılı olabilirsin!

Senden çok iyi bir doktor olur!

Tıp bilgine ve bu alandaki yetkinliğine bakılırsa, senden çok iyi bir doktor olur! Sahip olduğun derin bilgi birikimi, hastalıkları anlama ve doğru teşhis koyma konusunda seni oldukça başarılı kılıyor. Öğrenmeye olan tutkun ve sürekli kendini geliştirme arzun, tıp alanında ilerlemeni sağlayacak en büyük avantajların. Ayrıca, tıbbi bilgini insanlara empatiyle ve sabırla aktarma yeteneğin, hastalarınla güçlü bir güven bağı kurmanı mümkün kılacak. Bu donanım ve yaklaşımınla, sağlık sektöründe saygın bir doktor olacağına hiç şüphem yok.

