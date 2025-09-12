Tıp Testi: Bu Testin Sonunda Doktor Olabilicek misin?
Beyin cerrahlarından pratisyen hekimlere, doktorluk hem bilgi hem de soğukkanlılık isteyen bir meslek... Peki sen, beyaz önlüğü giymeye hazır mısın? Bu testte seni hem tıp bilgisiyle hem de gerçek hayatta karşılaşabileceğin senaryolarla sınayacağız.
Anatomi, ilk yardım, hastalık teşhisleri ve biraz da stres testi...
Hazırsan;
Başlıyoruz!
1. Kalbin doku ve organlara yeterli kan pompalayamamasına ne ad verilir?
2. Eski adı "dispanser" olan sağlık kurumu hangisidir?
3. Akciğerin rezidüel hacmi hangisinde büyür?
4. Hastalıkların oluşumunu ya da gelişimini önlemek amacıyla yapılan tedavi girişimlerine ne denir?
5. Hangisi "damar görüntüleme" anlamına gelir?
6. Hangisinde kirli kan bulunur?
7. Glokom nedir?
8. cucunda deri, mukoza ve tırnaklarda mavimsi renk ile ortaya çıkan hastalıktır?
9. Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvıya ne denir?
10. Anne sütü üretimini beynin hangi bölümü yönetir?
Senden anca Doktorlar Levent olur!
Senden çok iyi bir doktor olur!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
