TikTok’un Yeniden Zirveye Taşıdığı 90’lar Şarkıları
90’lar müzik dünyası kalplerimizi fethetmişti. O dönemin hit şarkıları, abartılı klipleri ve dans figürleriyle hafızalarımıza kazındı. Ama işin en tatlı yanı, TikTok sağ olsun bu şarkılar yeniden trend oldu! Hazırsanız, TikTok’un yeniden hayatımıza soktuğu o efsane 90’lar parçalarına beraber göz atalım!
Haddaway - What Is Love (1993)
Spice Girls - Wannabe (1996)
Britney Spears - Baby One More Time (1998)
Backstreet Boys - Everybody (1997)
MC Hammer - U Can’t Touch This (1990)
Cher - Believe (1998)
Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) (1998)
Sezen Aksu - Hadi Bakalım (1991)
Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (2002)
