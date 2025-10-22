onedio
TikTok’un Yeniden Zirveye Taşıdığı 90’lar Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 18:06

90’lar müzik dünyası kalplerimizi fethetmişti. O dönemin hit şarkıları, abartılı klipleri ve dans figürleriyle hafızalarımıza kazındı. Ama işin en tatlı yanı, TikTok sağ olsun bu şarkılar yeniden trend oldu! Hazırsanız, TikTok’un yeniden hayatımıza soktuğu o efsane 90’lar parçalarına beraber göz atalım!

Haddaway - What Is Love (1993)

Spice Girls - Wannabe (1996)

Britney Spears - Baby One More Time (1998)

Backstreet Boys - Everybody (1997)

MC Hammer - U Can’t Touch This (1990)

Cher - Believe (1998)

Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) (1998)

Sezen Aksu - Hadi Bakalım (1991)

Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (2002)

