Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Tavuk Eti İhracına Kısıtlama Geldi

Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki fiyatların hızla arttığı gerekçesiyle tavuk etinin ihraç edilmesine kısıtlama getirildiğini açıkladı. Karar göre, 1Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin tondan fazla ihraç yapılamayacak.