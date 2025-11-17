onedio
“Terörsüz Türkiye”de Yeni Adım: PKK, Zap’tan Çekildiğini Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 10:28 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 10:41

PKK, Hakkari sınırındaki Zap alanından çekildiğini duyurdu. 16 Kasım akşamı itibariyle kararı uyguladıklarını belirten terör örgütü, karara 'çatışma riski'ni gerekçe gösterdi.

"Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan yeni süreçle ilgili olarak PKK'den yeni adım geldi.

PKK'ye yakın yayın organlarında 'Hareket Yönetimi' imzasıyla yapılan açıklamaya göre terör örgütü, Hakkari sınırındaki Zap alanından üyelerini çekti.     

İşte PKK’nın açıklaması:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.”

Ali Can YAYCILI
