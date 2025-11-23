Tercihlerine Göre Hangi Sağlıklı Yaşam Tavsiyesine İhtiyacın Var?
Güne sağlıklı başlama niyetiyle yola çıkıp gün sonunda neyse yarın başlarım diyorsan, burası tam senlik! Hepimiz hayatı, işi, ilişkileri derken kendimize iyi bakma kısmını biraz arka plana atıyoruz. Peki senin şu anda en çok hangi sağlıklı yaşam tavsiyesine ihtiyacın var? Hazırsan atıştırmalıklarını bir kenara bırak, dürüstçe cevapla ve sonuç ne çıkacak öğren!
1. Sabah alarmın çalınca ilk refleksin ne oluyor?
2. Bu dört kahvaltı tabağından hangisi seni daha iyi anlatıyor?
3. Bunlardan hangisi senin tarzın?
4. Uyumadan hemen önce genelde ne yapıyorsun?
5. Strese girdiğinde rahatlamak için ilk başvurduğun yöntem ne?
6. “Kendime zaman ayırıyorum” dediğinde aslında ne yapıyorsun?
7. Bu mutfaklardan hangisinde yemek hazırlamak isterdin?
8. Son olarak, bir haftalık sağlıklı yaşam hedefi belirlesen, önceliğin ne olurdu?
Senin en çok dengeli beslenme tavsiyesine ihtiyacın var!
Senin en çok düzenli hareket etme tavsiyesine ihtiyacın var!
Senin en çok stres yönetimi tavsiyesine ihtiyacın var!
Senin en çok uyku ve günlük rutinlerini düzenleme tavsiyesine ihtiyacın var!
