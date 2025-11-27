onedio
Temizlik Anlayışın Hangi Döneme Ait?

Nida Ataman
27.11.2025 - 10:45

Temizlik anlayışı zamanla evrilen bir şey… Bir zamanlar hafta sonu cam silme kutsal bir ritüeldi şimdi robot süpürgeler tüm evi bizden hızlı geziniyor! Kimimiz için toz almak meditasyon kimimiz için kabus. Peki senin temizlik anlayışın hangi döneme ait? Süpürgeyle savaşan bir 90’lar ruhu mu minimalist 2020’ler temizliği mi? Hadi bakalım sabunu köpürtelim ve öğrenelim!

1. Başlıyoruz! Evin biraz dağılmaya başladı. Ne yaparsın?

2. Evinin mis gibi kokması için ne yaparsın?

3. Detay temizliği denince aklına ne geliyor?

4. Favori temizlik ekipmanın hangisi?

5. En çok hangi durumda “şimdi temizlik yapmam lazım” dersin?

6. Her evin olmazsa olmazı... Evin içinde terlikle dolaşır mısın yoksa bir türlü alışamayanlardan mısın?

7. Çamaşır günü senin için ne ifade ediyor?

8. Bitirmeden düzeninden bahset bakalım. Ne kadar düzenlisin?

Sen 2010’ların minimalist dönemindesin! Senin için temizlik sade, pratik ve abartısız olmalı.

Senin anlayışın tam bir 2010’lar minimalizmi barındırıyor. Az eşya, az toz senin felsefen olabilir. Her şeyin sade ve kullanışlı olması seni mutlu ediyor. Temizlik senin için yorucu bir görev değil günlük düzenin parçası. Teknolojiden, akıllı temizlik aletlerinden, pratik çözümlerden faydalanıyorsun. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok yeter ki işlevsel ve huzurlu olsun. Sen temizlikle yarışmıyor onunla iş birliği yapıyorsun.

Sen 1950’lerin hijyen takıntısına sahipsin. Temizlik senin için düzenin ve huzurun temeli.

Senin temizlik anlayışın tam bir 1950’ler ruhu taşıyor. O dönemde sabun reklamları birer yaşam felsefesiydi her şey parlamalı, her köşe mis gibi kokmalıydı. Sen de tıpkı o dönem insanları gibi düzeni iç huzurunla bir tutuyorsun. Eşyaların yeri değişti mi rahatsız oluyorsun toz görmek moralini bozuyor. Misafir geleceği zaman evi baştan yaratma sendromuna da hiç yabancı değilsin. Çünkü senin için temizlik sadece bir eylem değil kendine, evine ve çevrene duyduğun saygının yansıması.

2000’lerin planlı ve dengeli temizlik anlayışını yaşıyorsun! Ne fazla titizsin ne dağınık.

Senin ruhun 2000’lerin temizlik kültüründe yaşıyor. Bir yandan her yer pırıl pırıl olsun isteğin var diğer yandan zamanın da kıymetini biliyorsun. Evin düzenli olmalı ama mükemmel olmak zorunda değil. Yani senin için temizlik huzur alanını korumanın doğal bir yolu. Her şey planlı, kontrollü ve sana yakışır bir şekilde ilerliyor. Ne aşırı titizsin ne de savruk tam ortasındasın dengeli, düzenli ve hayatı planlı yaşayan bir temizlik ustası.

2020’lerin rahat ve gerçekçi temizlik felsefesini benimsiyorsun! Huzur senin için hijyenden daha önemli.

Senin temizlik anlayışın tam bir 2020’ler felsefesi. Her şeyin steril olması gerekmiyor yeter ki sen iyi hisset. Biraz dağınıklık, biraz gerçeklik sana huzur veriyor. Çünkü sen biliyorsun ki hayat sadece süpürge ve sabun köpüğünden ibaret değil. Evin yaşayan bir yer, müze değil! Misafir gelmeden önce panik yapmıyor burası benim alanım diyorsun. Temizlik senin için rahat hissettiğin kadar var.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
