Temizlik Anlayışın Hangi Döneme Ait?

Senin ruhun 2000’lerin temizlik kültüründe yaşıyor. Bir yandan her yer pırıl pırıl olsun isteğin var diğer yandan zamanın da kıymetini biliyorsun. Evin düzenli olmalı ama mükemmel olmak zorunda değil. Yani senin için temizlik huzur alanını korumanın doğal bir yolu. Her şey planlı, kontrollü ve sana yakışır bir şekilde ilerliyor. Ne aşırı titizsin ne de savruk tam ortasındasın dengeli, düzenli ve hayatı planlı yaşayan bir temizlik ustası.