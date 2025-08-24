onedio
TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu ve Cevabı

Dilara Bağcı
24.08.2025 - 23:51

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 24 Ağustos'da ekranlarımıza geldi. Yarışmacılara sorular tek tek yönlendirilirken 'TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?' sorusu merak konusu oldu.

Peki 'TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?' sorusunun cevabı nedir?

TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?

Yarışmacıya sorulan ve cevabı araştırılan sorunun şıkları: 

A-Şimdiden tezi yok

B-Bugünden tezi yok

C-Yarından tezi yok

D- Bu saatten tezi yok

Cevap: Bu saatten tezi yok (Yani ADŞıkkı)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
