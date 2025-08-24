TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu ve Cevabı
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 24 Ağustos'da ekranlarımıza geldi. Yarışmacılara sorular tek tek yönlendirilirken 'TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?' sorusu merak konusu oldu.
Peki 'TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?' sorusunun cevabı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TDK'ya Göre Hangisi Deyim Değildir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın