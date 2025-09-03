TBMM Gündemine Boşanma Yasaları Getirilecek İddiası: Süresiz Nafaka Kaldırılacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre yasama yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelecek yeni yargı paketinde boşanma davaları ve nafaka da yer alacak. Bakanlık, uzun süren boşanma davaları için düzenleme yapacak ve süresiz nafakanın kaldırılmasını öngören yasa teklifi hazırlayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı’nın uzun süren boşanma davaları ve süresiz nafaka kararı ile ilgili yeni yasa çalışması yaptığı iddia edildi.
Yeni yasa ile amaç kişilerin sonraki hayatını kurmasına imkan vermek.
