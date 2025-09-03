TBMM Gündemine Boşanma Yasaları Getirilecek İddiası: Süresiz Nafaka Kaldırılacak mı?

AKP kaynakları uzun boşanma davalarının en çok kadınlara zarar verdiğini belirterek “Bir boşanma niyeti varsa ‘geçinemiyorum’ diyorsa bir kadın ya da erkek, o davayı uzatmamak gerekir. Kişilerin bundan sonraki hayatına imkân vermek gerekir. Nafaka ile ilgili eleştiriler var. Nafaka konusunda, kadınların mağdur edilmemesi lazım. Ama bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka da doğru değil” değerlendirmesini yaptı.