TBMM Gündemine Boşanma Yasaları Getirilecek İddiası: Süresiz Nafaka Kaldırılacak mı?

TBMM Gündemine Boşanma Yasaları Getirilecek İddiası: Süresiz Nafaka Kaldırılacak mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 09:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre yasama yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelecek yeni yargı paketinde boşanma davaları ve nafaka da yer alacak. Bakanlık, uzun süren boşanma davaları için düzenleme yapacak ve süresiz nafakanın kaldırılmasını öngören yasa teklifi hazırlayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı'nın uzun süren boşanma davaları ve süresiz nafaka kararı ile ilgili yeni yasa çalışması yaptığı iddia edildi.

Adalet Bakanlığı’nın uzun süren boşanma davaları ve süresiz nafaka kararı ile ilgili yeni yasa çalışması yaptığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bakanlık ilgili kurumlarla görüşerek bilgi aldı ve 1 Ekim’de başlayacak yasama yılında yeni yasa paketi gündeme getirilecek.

Yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması gündemde. Ayrıca uzun süren boşanma davaları ile ilgili olarak aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, tarafların anlaşması durumunda aile ara buluculuğu ile boşanma kısa sürede gerçekleşecek, ancak nafaka ve mal bölüşümü davaları ayrı yürüyecek.

Yeni yasa ile amaç kişilerin sonraki hayatını kurmasına imkan vermek.

Yeni yasa ile amaç kişilerin sonraki hayatını kurmasına imkan vermek.

AKP kaynakları uzun boşanma davalarının en çok kadınlara zarar verdiğini belirterek “Bir boşanma niyeti varsa ‘geçinemiyorum’ diyorsa bir kadın ya da erkek, o davayı uzatmamak gerekir. Kişilerin bundan sonraki hayatına imkân vermek gerekir. Nafaka ile ilgili eleştiriler var. Nafaka konusunda, kadınların mağdur edilmemesi lazım. Ama bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka da doğru değil” değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
