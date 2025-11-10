onedio
Tayland'da Bir Türk Restoranında 09.05'te Hayat Atatürk İçin Bir Dakikalığına Durdu

Oğuzhan Kaya
10.11.2025 - 16:55

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 87. yıldönümünde anıldı. Atatürk sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de anıldı. Hatta bazı yerlerde bu anma belirli bir plan dahilinde değil tamamen spontane gelişti. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hizmet veren bir Türk restoranındaki kişiler 9'u 5 geçe Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

İşte o görüntüler 📹

İşletmeci Mahur Fidan ise görüntüyle ilgili şöyle bir mesaj yayımladı.

Sizlere Tayland Phuket adasından ulaşıyorum. Bugün restoranımızda saat 09:05 itibarıyla tüm misafirlerimizin plansız bir biçimde saygı duruşunda durduğu videoyu size mutlulukla iletmek istiyoruz. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta böyle bir an yaşamış olmak, Türk misafirlerimizle kalpten kurduğumuz bu bağ bizi çok duygulandırdı ve paylaşmaya değer bulduk. Tüm çalışanlara sevgilerimizi iletiyoruz.

