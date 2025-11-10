Tayland'da Bir Türk Restoranında 09.05'te Hayat Atatürk İçin Bir Dakikalığına Durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 87. yıldönümünde anıldı. Atatürk sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de anıldı. Hatta bazı yerlerde bu anma belirli bir plan dahilinde değil tamamen spontane gelişti. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hizmet veren bir Türk restoranındaki kişiler 9'u 5 geçe Atatürk için saygı duruşunda bulundu.
İşte o görüntüler 📹
İşletmeci Mahur Fidan ise görüntüyle ilgili şöyle bir mesaj yayımladı.
