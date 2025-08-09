onedio
Tatil Fotoğraflarını Editlerken Dinlenecek Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 23:55

Hepimizin bildiği o meşhur, keyifli ritüel var: Tatile gidersin, deniz kenarında 300 tane fotoğraf çekersin, eve dönünce hepsini tek tek inceler, düzenler, en güzelini seçip story-post atarsın. O anın keyfini arttıran arka plan müziği de vardır, hatırası da. Bir fotoğrafın ruhu, üstüne eşlik eden şarkıyla tamamlanır.

Bu liste tam da o anlar için: Elinde kahve, gözün ekranda, fonda kalbini yumuşatan veya enerjini tazeleyen şarkılar çalsın… Tatil bitti diye üzülme, bu şarkılar tatil hatıralarını canlı tutmaya birebir!

1. Ben Howard - Old Pine

2. Tame Impala - Borderline

3. Calvin Harris - Summer

4. Seafret - Atlantis

5. Sedef Sebüktekin - Uzaktan

6. Coldplay – Paradise

7. Empire of the Sun – Walking on a Dream

8. Lorde – Solar Power

9. Nova Norda - Varım

10. Still Woozy – Goodie Bag

11. Florence + The Machine – Dog Days Are Over

12. Portugal. The Man - Feel It Still

13. Norah Jones – Sunrise

14. Clairo – Sofia

