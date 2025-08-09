Tatil Fotoğraflarını Editlerken Dinlenecek Şarkılar
Hepimizin bildiği o meşhur, keyifli ritüel var: Tatile gidersin, deniz kenarında 300 tane fotoğraf çekersin, eve dönünce hepsini tek tek inceler, düzenler, en güzelini seçip story-post atarsın. O anın keyfini arttıran arka plan müziği de vardır, hatırası da. Bir fotoğrafın ruhu, üstüne eşlik eden şarkıyla tamamlanır.
Bu liste tam da o anlar için: Elinde kahve, gözün ekranda, fonda kalbini yumuşatan veya enerjini tazeleyen şarkılar çalsın… Tatil bitti diye üzülme, bu şarkılar tatil hatıralarını canlı tutmaya birebir!
1. Ben Howard - Old Pine
2. Tame Impala - Borderline
3. Calvin Harris - Summer
4. Seafret - Atlantis
5. Sedef Sebüktekin - Uzaktan
6. Coldplay – Paradise
7. Empire of the Sun – Walking on a Dream
8. Lorde – Solar Power
9. Nova Norda - Varım
10. Still Woozy – Goodie Bag
11. Florence + The Machine – Dog Days Are Over
12. Portugal. The Man - Feel It Still
13. Norah Jones – Sunrise
14. Clairo – Sofia
