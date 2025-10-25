Taşacak Bu Deniz'in Reyting Başarısından Dizilerin Başrol Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle reyting şovu yaptı.
Uzak Şehir, Veliaht, Eşref Rüya, Aşk ve Gözyaşı son dönemin en popüler dizileri arasında yer alıyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Barış Arduç'un bölüm başı ücreti ifşa oldu.
24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu
Bugün televizyonun en popüler isimleri olan oyuncular, kariyerlerine yıllar önce bambaşka dizilerle adım atmıştı.
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı gündem oldu.
ATV'nin yeni sezon için büyük uğraşlarla hazırladığı "Aynadaki Yabancı" dizisinin reytinglerinde hala net bir artış yok.
