Taşacak Bu Deniz'in Reyting Başarısından Dizilerin Başrol Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 15:45

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle reyting şovu yaptı.

TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan 3. bölümüyle enfes bir reyting başarısı sergiledi. Tüm kategorilerde birinci sıraya yükselen Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm başarısını gören dizi ekibi bunu horonla kutladı.

Detaylar:

Uzak Şehir, Veliaht, Eşref Rüya, Aşk ve Gözyaşı son dönemin en popüler dizileri arasında yer alıyor.

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin bölüm başı maliyeti açıklandı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşesinde hem popüler dizilerin bölüm başı maliyetlerini hem de en çok konuşulan oyuncuların bölüm başı ücretlerini yazdı. Peki, en çok hangi oyuncular kazanıyor? İşte Müge Dağıstanlı'nın çok konuşulacak ücret iddiaları!

Detaylar:

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Barış Arduç'un bölüm başı ücreti ifşa oldu.

ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç'un aldığı bölüm başı ücret belli oldu. Müge Dağıstanlı, alınan ücretleri ifşa etti. Barış Arduç'un 13 bölüm parasını peşin alması dikkat çekti. İşte Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'dan aldığı iddia edilen dudak uçuklatan ücret...

Detaylar:

24 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 24 Ekim Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Karadeniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de şov yaparak Kızılcık Şerbeti'nin 4 yıllık galibiyetini yerle bir etti.

Detaylar:

Bugün televizyonun en popüler isimleri olan oyuncular, kariyerlerine yıllar önce bambaşka dizilerle adım atmıştı.

Kimisi yan karakterdi, kimisi ise adını kimsenin bilmediği minik rollerde parladı. Ama hepsi o ilk adımlarla bugünlere geldi. Kaan Urgancıoğlu’ndan Neslihan Atagül’e, Halit Ergenç’ten Fahriye Evcen’e kadar birçok ünlünün ilk dizilerini görünce “Bu o muymuş gerçekten?” diyeceksiniz!

Detaylar:

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Karadeniz dizisi şimdiden cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken komedi dozunun epey yüksek olmasıyla sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan geri duramıyor. Bu içerikte Taşacak Bu Deniz'i mizahına alet eden seyircilerin enfes tweetlerini derledik.

Detaylar:

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı gündem oldu.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağıza getirdi. Cihan ve Alya'nın uzun süredir beklenen öpüşme sahnesini izlediğimiz dizide seyirci tam rahat bir nefes aldı derken bu defa Boran'ın uyanmasıyla sarsıldık. Haliyle fragmana yorum üzerine yorum geldi.

Detaylar:

ATV'nin yeni sezon için büyük uğraşlarla hazırladığı "Aynadaki Yabancı" dizisinin reytinglerinde hala net bir artış yok.

ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aynadaki Yabancı'da flaş gelişme yaşanıyor. Reytinglerde bir türlü istenilen oranları yakalayamayan Aynadaki Yabancı'da Birsen Altuntaş'ın haberine göre yönetmen değişikliği olacak.

Detaylar:

