Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizinin yükselen popülaritesiyle birlikte karakterler ve oyuncular da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu isimlerden biri de dizide “Fadime Koçari” karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu. Hem performansı hem de karakterin güçlü hikayesi sayesinde adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu, izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç oyuncuya dair merak edilen tüm detaylar…