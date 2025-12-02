onedio
Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
02.12.2025 - 16:03

Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizinin yükselen popülaritesiyle birlikte karakterler ve oyuncular da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu isimlerden biri de dizide “Fadime Koçari” karakterine hayat veren Zeynep Atılgan oldu. Hem performansı hem de karakterin güçlü hikayesi sayesinde adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu, izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç oyuncuya dair merak edilen tüm detaylar…

Zeynep Atılgan Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç bir oyuncudur. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Aslen de İstanbulludur. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimine devam ediyor. Oyunculuk eğitimine ise lise döneminde başlayan Atılgan, sonrasında kamera önü eğitimleri alarak mesleğe yönelmiştir.

Zeynep Atılgan’ın Kariyer Başlangıcı

Zeynep Atılgan, oyunculuk kariyerine 2018 yılında aldığı kamera önü eğitimleriyle adım attı. Önce reklam ve kısa film projelerinde yer alarak deneyim kazandı. Ardından televizyon dünyasına geçiş yapan Atılgan, sektörde hızlı şekilde kendine yer edindi. İlk önemli çıkışını Yargı dizisindeki “Parla Yılmaz” karakteriyle yaptı.

Zeynep Atılgan’ın Yer Aldığı Dizi ve Filmler

  • Yargı - Parla Yılmaz karakteri

  • Kardelenler - Aysel karakteri

  • Taşacak Bu Deniz - Fadime Koçari karakteri

Zeynep Atılgan’ın Güncel Projeleri

Zeynep Atılgan şu an TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz’de Fadime Koçari rolüyle ekranlarda boy gösteriyor.

Zeynep Atılgan’ın Instagram Hesabı

Zeynep Atılgan’ın Instagram hesabı 👉 @zeyatilgan

