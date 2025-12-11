Tansiyon İlacının İçinden 'Farklı' Madde Çıktı! On Binlerce Tansiyon İlacı İçin Piyasadan Toplatma Kararı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bir tansiyon ilacının formülünde kolesterol düşürücü aktif madde kalıntıları tespit edilmesi üzerine acil geri çekme kararı aldı. Ülke genelinde 11 binden fazla şişeyi kapsayan bu önlem, hastaları, eczaneleri ve sağlık hizmeti sunucularını etkiliyor. Yetkililer, riskin düşük düzeyde olduğunu belirtse de, ilacın kullanımına ara verilmeden önce mutlaka doktor kontrolünün şart olduğu vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilacın on binlerce şişesi, formülün orijinal yapısına ait olmayan yabancı bir bileşiğin bulunması nedeniyle piyasadan toplatılıyor.
