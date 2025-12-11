onedio
Tansiyon İlacının İçinden 'Farklı' Madde Çıktı! On Binlerce Tansiyon İlacı İçin Piyasadan Toplatma Kararı

Tansiyon İlacının İçinden 'Farklı' Madde Çıktı! On Binlerce Tansiyon İlacı İçin Piyasadan Toplatma Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
11.12.2025 - 21:44

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bir tansiyon ilacının formülünde kolesterol düşürücü aktif madde kalıntıları tespit edilmesi üzerine acil geri çekme kararı aldı. Ülke genelinde 11 binden fazla şişeyi kapsayan bu önlem, hastaları, eczaneleri ve sağlık hizmeti sunucularını etkiliyor. Yetkililer, riskin düşük düzeyde olduğunu belirtse de, ilacın kullanımına ara verilmeden önce mutlaka doktor kontrolünün şart olduğu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilacın on binlerce şişesi, formülün orijinal yapısına ait olmayan yabancı bir bileşiğin bulunması nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilacın on binlerce şişesi, formülün orijinal yapısına ait olmayan yabancı bir bileşiğin bulunması nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

Ülkenin sağlık alanındaki en yetkili kurumu olan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Aralık 2023 tarihinde duyurulan kararla, çok sayıda partiyi kapsayan ulusal çapta bir geri çekme sürecini başlattı. Düzenleyici otorite tarafından yapılan rutin kalite kontrol incelemeleri sırasında laboratuvar numunelerinde ortaya çıkan bu durum, ‘Ziac’ ticari adıyla pazarlanan bisoprolol fumarat ve hidroklorotiyazid etken maddelerini içeren tabletleri hedef alıyor.

FDA’nın resmi verilerine göre, geri çekme kararının temel nedeni, incelenen örneklerde kolesterol düşürücü bir ilacın ana bileşeni olan “ezetimib izlerinin” tespit edilmiş olması. New Jersey merkezli Glenmark Pharmaceuticals firmasına ait tesislerde üretilen hem antihipertansif ilacın hem de ezetimibin aynı alanda işlenmesi, üretim sırasında istenmeyen bir çapraz kontaminasyona yol açmış görünüyor. Firma, durumu fark eder etmez ABD yönetmeliklerine uygun şekilde bildirimi yaptı ve gönüllü geri çekme sürecini derhal uygulamaya koydu.

