Tansiyon İlacının İçinden 'Farklı' Madde Çıktı! On Binlerce Tansiyon İlacı İçin Piyasadan Toplatma Kararı

Ülkenin sağlık alanındaki en yetkili kurumu olan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 1 Aralık 2023 tarihinde duyurulan kararla, çok sayıda partiyi kapsayan ulusal çapta bir geri çekme sürecini başlattı. Düzenleyici otorite tarafından yapılan rutin kalite kontrol incelemeleri sırasında laboratuvar numunelerinde ortaya çıkan bu durum, ‘Ziac’ ticari adıyla pazarlanan bisoprolol fumarat ve hidroklorotiyazid etken maddelerini içeren tabletleri hedef alıyor.

FDA’nın resmi verilerine göre, geri çekme kararının temel nedeni, incelenen örneklerde kolesterol düşürücü bir ilacın ana bileşeni olan “ezetimib izlerinin” tespit edilmiş olması. New Jersey merkezli Glenmark Pharmaceuticals firmasına ait tesislerde üretilen hem antihipertansif ilacın hem de ezetimibin aynı alanda işlenmesi, üretim sırasında istenmeyen bir çapraz kontaminasyona yol açmış görünüyor. Firma, durumu fark eder etmez ABD yönetmeliklerine uygun şekilde bildirimi yaptı ve gönüllü geri çekme sürecini derhal uygulamaya koydu.