Tamer Karadağlı Protestosunun Ardından Bahar Dizisinin Ünlü İsmi Füsun Demirel, Afife Ödüllerine İsyan Etti!

Türk tiyatrosuna her sene damga vuran ödül törenlerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl da gündemdeydi. Tören sırasında bazı sanatçılar arasında yaşanan tartışmalar ve protestolar, dikkatleri bir kez daha bu törene çevirdi. Bu kapsamda, uzun yıllardır törene davet edilmediğini belirten ve 28 oyun çevirisiyle tiyatroya katkı sağlamış olan Füsun Demirel, isyan etti!