article/comments
article/share
Tamer Karadağlı Protestosunun Ardından Bahar Dizisinin Ünlü İsmi Füsun Demirel, Afife Ödüllerine İsyan Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
07.10.2025 - 16:35

Türk tiyatrosuna her sene damga vuran ödül törenlerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl da gündemdeydi. Tören sırasında bazı sanatçılar arasında yaşanan tartışmalar ve protestolar, dikkatleri bir kez daha bu törene çevirdi. Bu kapsamda, uzun yıllardır törene davet edilmediğini belirten ve 28 oyun çevirisiyle tiyatroya katkı sağlamış olan Füsun Demirel, isyan etti!

6 Ekim 2025 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Füsun Demirel, 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne yönelik eleştirisini X hesabı üzerinden paylaştı.

twitter.com

Demirel, 41 yıl boyunca bu  törene davet edilmediğini ve sadece oyunculuk kariyerine değil, 28 oyun çevirisiyle de Türk tiyatrosuna katkı sağladığını belirtti. Bu yıl menajerinin hatırlatmasıyla davet aldığını ancak törene katılmadığını ifade etti. Paylaşımında, 'İyi ki gitmemişim. Pes!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Füsun Demirel bir diğer paylaşımında meslektaşı ve Bahar dizisindeki rol arkadaşını Demet Evgar'ı tebrik etti.

twitter.com

'Afife Jale oyunu, başta Demet Evgar olmak üzere tüm ekibin kazandığı ödül gerçekten çok hak edilmiş bir ödüldü. Zaten atlanması mümkün değildi. Ödüllerin çoğu Devlet Tiyatrosu’na verilmiş olsa da, özel tiyatrolara verilen bir-iki ödül de kesinlikle hak edilmişti. Bu meslektaşlarımızı kutlarım.”

