Tamer Karadağlı Protestosunun Ardından Bahar Dizisinin Ünlü İsmi Füsun Demirel, Afife Ödüllerine İsyan Etti!
Türk tiyatrosuna her sene damga vuran ödül törenlerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl da gündemdeydi. Tören sırasında bazı sanatçılar arasında yaşanan tartışmalar ve protestolar, dikkatleri bir kez daha bu törene çevirdi. Bu kapsamda, uzun yıllardır törene davet edilmediğini belirten ve 28 oyun çevirisiyle tiyatroya katkı sağlamış olan Füsun Demirel, isyan etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Ekim 2025 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Füsun Demirel, 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne yönelik eleştirisini X hesabı üzerinden paylaştı.
Füsun Demirel bir diğer paylaşımında meslektaşı ve Bahar dizisindeki rol arkadaşını Demet Evgar'ı tebrik etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın