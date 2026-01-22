Sürprizler Üst Üste Geldi: Melbourne Park’ta İkinci Tur Sonrası Yer Yerinden Oynadı!
22 Ocak Perşembe itibarıyla yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta ikinci tur maçları resmen tamamlandı. Beklenmedik sürprizler ve elenen seribaşlar ile Melbourne Park kelimenin tam anlamıyla alev aldı. Yıldız isimlerin birçoğu beklendiği gibi yoluna devam etmiş olsa da birkaç beklenmedik isim, turnuvaya erkenden veda etti.
İşte beklenmedik sürprizler, elenen yıldızlar ve yükselen çaylaklarla dolu Avustralya Açık ikinci tur özeti ayağınıza geldi! 📣🎾🧢
Avustralya Açık'ta 128 kişiden geriye sadece 32'si kaldı!
Avustralyalıların favori ismi elendi!
Sinner Avustralyalı rakip karşısında çok zorlandı.
GOAT'tan hata gelmedi!
Stan Wawrinka ayakta alkışlandı.
Kadınlar tarafında beklenmedik çok sürpriz var.
Kadınlar tenisinde "Qualifier"lar odakta!
Son turda korttaki işler kızışırken takvimleri işaretlemeyi unutmayın!
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio'nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
