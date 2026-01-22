onedio
Sürprizler Üst Üste Geldi: Melbourne Park’ta İkinci Tur Sonrası Yer Yerinden Oynadı!

Özge
22.01.2026 - 18:38

22 Ocak Perşembe itibarıyla yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta ikinci tur maçları resmen tamamlandı. Beklenmedik sürprizler ve elenen seribaşlar ile Melbourne Park kelimenin tam anlamıyla alev aldı. Yıldız isimlerin birçoğu beklendiği gibi yoluna devam etmiş olsa da birkaç beklenmedik isim, turnuvaya erkenden veda etti.

İşte beklenmedik sürprizler, elenen yıldızlar ve yükselen çaylaklarla dolu Avustralya Açık ikinci tur özeti ayağınıza geldi! 📣🎾🧢

Avustralya Açık'ta 128 kişiden geriye sadece 32'si kaldı!

Melbourne Park'taki tenis mücadelesi 5. günde de hız kesmeden devam ederken, turnuvanın ikinci turu sona erdi. İlk gün 128 kişiyle başlayan heyecanlı turnuvada kadınlar ve erkekler tarafında 32'şer kişi kaldı. 

Özellikle erkekler kanadında Avustralyalı raketler sürpriz sonuçlar elde etti. 6 numaralı seribaş Alex de Minaur, üst tura rakibi karşısında ezici üstünlükle çıkarken; Avustralyalı diğer isimler o kadar şanslı değildi.

Avustralyalıların favori ismi elendi!

Sahadaki seyirci desteğini alan Avustralyalı isimler, turnuvanın çok öncesinden itibaren favori gösterilmeye başlanmıştı. Özellikle elemelerden gelerek hızla yükselen Dane Sweeny, turnuvanın en heyecanla beklenen isimleri arasındaydı. Ancak Sweeny, 8 numaralı seribaş Ben Shelton karşısında hiçbir iddia ortaya koyamadan, 3-0'lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Onu Rinky Hijikata ve Jordan Thomson gibi diğer Avustralyalı raketler izledi.

Özetle; Avustralya erkek kanadında yoluna devam eden tek yerel isim Alex de Minaur oldu.

Sinner Avustralyalı rakip karşısında çok zorlandı.

Avustralya kanadındaki bir diğer şanssız isim, iki numaralı seribaş Jannik Sinner ile eşleşen James Duckworth oldu. Duckworth, özellikle ikinci set kararlı duruşuyla rakibini hata yapmaya zorlamış olsa da; iki kez Avustralya Açık Şampiyonu Sinner karşısında yapacak pek bir şeyi yoktu. 

Sinner; 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle maçı 3-0 alarak hala turnuvanın en formda isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

GOAT'tan hata gelmedi!

Avustralya Açık'ta GOAT (Greatest of All Time) terimini hak eden bir isim varsa; o da 38 yaşına rağmen, her zeminde rakibi karşısında ezici üstünlük elde eden Novak Djokovic. Tenis tarihindeki neredeyse tüm önemli rekorları elinde tutan deneyimli isim, beklendiği gibi hatasız ilerleyerek üçüncü tura çıktı.

Stan Wawrinka ayakta alkışlandı.

Carlos Alcaraz (1), Alexander Zverev (3), Lorenzo Musetti (5) ve Taylor Fritz (9) gibi seribaşlar da başarısını sürdürdü. 31 numaralı seribaş Stefanos Tsitsipas (31) ise turnuvaya veda etti.

Ancak turun en büyük direnci, bu yıl emekliliğini açıklayan Stan Wawrinka'dan geldi. 40 yaşına merdiven dayayan oyuncu, rakibi karşısında 5 setlik epik bir mücadele vererek üçüncü tura yükseldi. Böylece sonraki eşleşmede seyirci desteğini alacağının sinyalini verdi.

Kadınlar tarafında beklenmedik çok sürpriz var.

Avustralya Açık kadın tarafında işler erkeklerdeki kadar beklendik gitmedi. En güçlü seribaşlar; Aryna Sabalenka (1), Iga Swiatek (2), Coco Gauff (3), Amanda Anisimova (4) ve Elena Rybakina (5) gibi isimler beklendiği gibi güçlü sonuçlar elde etti.

Ancak turnuvanın ilk sürprizi 10 numaralı seribaş Belinda Bencic'ten geldi. 19 yaşındaki qualifier rakibine elenen yıldız isim, turnuvaya erken veda etti. Paula Badosa ve Jelena Ostapenko gibi isimler de sıralamaya girmeyen rakipleri karşısında sürpriz şekilde elenen deneyimliler arasında yer aldı.

Kadınlar tenisinde "Qualifier"lar odakta!

Avustralya Açık kadınlar tarafında elemelerden gelerek yükselen çaylaklar arasında en çok milli raketimiz Zeynep Sönmez dikkat çekiyor. Zeynep ilk turda 11 numarayı, ikinci turda ise Anna Bondar'ı eleyerek sonraki tura yükseldi ve Avustralya Açık'ta üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

Qualifier listesinde Zeynep'i Çek raket Nikola Bartunkova izliyor. 10 numaralı seribaş Belinda Bencic'i yenen çaylak, kadınlar tarafından Zeynep'ten sonra en dikkat çeken isim oldu.

Son turda korttaki işler kızışırken takvimleri işaretlemeyi unutmayın!

İkinci tur bitmiş olsa da 23 Ocak Cuma günü, üçüncü tur hız kesmeden başlıyor. Zeynep Sönmez bu sefer çok daha dişli bir rakiple karşılaşarak üçüncü turu başlatıyor. Yuliya Putintseva ile eşleşen Zeynep'in maçı 23 Ocak Cuma günü TR saatiyle 4:40'ta başlıyor. 🇹🇷

Bize yine uyku haram olmuşken önümüzdeki iki günlük maratonda kaçırmamanız gereken diğer karşılaşmalar şöyle:

  • Qualifier Nikola Bartunkova ve Elise Mertens, Qualifier yükselişi ile bitebilir.

  • Aryna Sabalenka ve Anastasia Potapova , dünya yıldızı izleme keyfi sunabilir.

  • Iga Swiatek ve Anna Kalinskaya, seyir keyfi yüksek olabilir.

  • Taylor Fritz ve Stan Wawrinka, deneyimli Wawrinka'yı izlemek için son fırsat olabilir.

  • Novak Djokovic ve Botic van de Zandschulp, GOAT'un GOAT'luk yapması keyifli olabilir.

  • Carlos Alcaraz ve Corentin Moutet, dünya yıldızı aradaki farkı açabilir.

  • Tommy Paul ve Alejandro Davidovich Fokina, iki yakın isim mücadelesi yüksek bir seyir keyfi sunabilir. 

  • Andrey Rublev ve Francisco Cerundolo yakın eşleşmesi, kıyasıya rekabetle geçebilir.

  • Jannik Sinner ve Eliot Spizzirri, dünya iki numarasının yerini güçlendirebilir.

