Sürprizler Üst Üste Geldi: Melbourne Park’ta İkinci Tur Sonrası Yer Yerinden Oynadı!

Sahadaki seyirci desteğini alan Avustralyalı isimler, turnuvanın çok öncesinden itibaren favori gösterilmeye başlanmıştı. Özellikle elemelerden gelerek hızla yükselen Dane Sweeny, turnuvanın en heyecanla beklenen isimleri arasındaydı. Ancak Sweeny, 8 numaralı seribaş Ben Shelton karşısında hiçbir iddia ortaya koyamadan, 3-0'lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Onu Rinky Hijikata ve Jordan Thomson gibi diğer Avustralyalı raketler izledi.

Özetle; Avustralya erkek kanadında yoluna devam eden tek yerel isim Alex de Minaur oldu.