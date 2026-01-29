Sultanlar Gibi Yaşayanlar: Fenomen Kedimiz Dünya Basınına Çıktı!

AFP, Kanyon'un hikayesini anlatan bir video paylaştı. Başta Kanyon olmak üzere İstanbul'un kedileri tüm dünyaya tanıtıldı. Haberde 'Kanyon’un oyuncakları, rahat bir kedi evi, bitmeyen mama takviyeleri ve bir hayranı tarafından yönetilen Instagram hesabı var.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki birçok yerde kedi görebileceğinizi söyleyen AFP, vapurlarda, restoran sandalyelerinde uyurken, market raflarının arasında dolaşırken ya da vitrinlerde kıvrılmış halde kedileri görüldüklerini belirtti.

Türk vatandaşlarıyla röportaj yapan ajansın haberinde bir vatandaşımız “İstanbullular hayvan severdir. Bizde kediler köpekler rahatlıkla mağazalara girer, yatarlar, uyurlar, kalkarlar. Kediler en pahalı yorganın üstünde bile yatabilirler. Kimse sesini çıkarmaz.” dedi.

AFP'in X hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklama ise şu şekilde;

'Sultanlar gibi yaşayanlar: İstanbul'un şımartılmış sokak kedileri.

Yüzyıllardır kediler ve İstanbul sakinleri arasında çok büyük bir bağ var; bu, günümüzde bile devam eden köklü bir kültür. Sokak kedisi Kanyon'un yatağı bir alışveriş merkezinde çalınınca, sakinler ona yeni bir yuva yapmaya karar verdiler. O yalnız değil: Belediyeye göre, İstanbul'da sokaklarda yaşayan ve şehrin 16 milyon sakini tarafından düzenli olarak beslenen ve sevgiyle bakılan 160.000'den fazla kedi var.'