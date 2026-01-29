Sultanlar Gibi Yaşayanlar: Fenomen Kedimiz Dünya Basınına Çıktı!
Türkiye'nin henüz ne ülkesi olduğuna karar veremedik ancak 'kedi ülkesi' hepimize oldukça yakın geliyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde binlerce kedi yaşıyor. Bizler de onlarla birlikte yaşıyor ve hepsini de çok seviyoruz. Bazı kedilerimiz de fenomen olmayı başarıyor!
Geçtiğimiz aylarda fenomen olan kedimiz Kanyon, bu kez dünya basınında bile yer aldı.
Kanyon kedi, bir alışveriş merkezinin maskotu haline gelmişti.
Kanyon, bu kez de haber ajansı AFP'in radarına girdi.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
