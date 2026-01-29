onedio
Sultanlar Gibi Yaşayanlar: Fenomen Kedimiz Dünya Basınına Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
29.01.2026 - 10:18

Türkiye'nin henüz ne ülkesi olduğuna karar veremedik ancak 'kedi ülkesi' hepimize oldukça yakın geliyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde binlerce kedi yaşıyor. Bizler de onlarla birlikte yaşıyor ve hepsini de çok seviyoruz. Bazı kedilerimiz de fenomen olmayı başarıyor!

Geçtiğimiz aylarda fenomen olan kedimiz Kanyon, bu kez dünya basınında bile yer aldı.

Kanyon kedi, bir alışveriş merkezinin maskotu haline gelmişti.

İstanbul'da bulunan ünlü bir AVM'nin girişinde yaşayan kedi, kısa sürede AVM'nin maskotu oldu. Fakat kedinin yatağı çalındı, mama ve su kabı da ortadan kayboldu. Sosyal medyada fenomen olan Kanyon kediye önce bir yatak tesis edildi ardından kedi mama yağmuruna tutuldu. Hatta pek çok kişi Kanyon'un yanına oyuncaklar bıraktı, onun evini süslemeye başladı!

Anlayacağınız Kanyon, hayvanseverler tarafından sevgi yağmuruna tutulmaya devam ediyor.

Burada detaylara yer vermiştik;

Kanyon, bu kez de haber ajansı AFP'in radarına girdi.

AFP, Kanyon'un hikayesini anlatan bir video paylaştı. Başta Kanyon olmak üzere İstanbul'un kedileri tüm dünyaya tanıtıldı. Haberde 'Kanyon’un oyuncakları, rahat bir kedi evi, bitmeyen mama takviyeleri ve bir hayranı tarafından yönetilen Instagram hesabı var.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki birçok yerde kedi görebileceğinizi söyleyen AFP, vapurlarda, restoran sandalyelerinde uyurken, market raflarının arasında dolaşırken ya da vitrinlerde kıvrılmış halde kedileri görüldüklerini belirtti. 

Türk vatandaşlarıyla röportaj yapan ajansın haberinde bir vatandaşımız  “İstanbullular hayvan severdir. Bizde kediler köpekler rahatlıkla mağazalara girer, yatarlar, uyurlar, kalkarlar. Kediler en pahalı yorganın üstünde bile yatabilirler. Kimse sesini çıkarmaz.” dedi.

AFP'in X hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklama ise şu şekilde;

'Sultanlar gibi yaşayanlar: İstanbul'un şımartılmış sokak kedileri.

Yüzyıllardır kediler ve İstanbul sakinleri arasında çok büyük bir bağ var; bu, günümüzde bile devam eden köklü bir kültür. Sokak kedisi Kanyon'un yatağı bir alışveriş merkezinde çalınınca, sakinler ona yeni bir yuva yapmaya karar verdiler. O yalnız değil: Belediyeye göre, İstanbul'da sokaklarda yaşayan ve şehrin 16 milyon sakini tarafından düzenli olarak beslenen ve sevgiyle bakılan 160.000'den fazla kedi var.'

İşte AFP'in paylaşımı;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
