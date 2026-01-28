onedio
Dünyada En Çok Sarışın Nerede Yaşıyor? İşte Türkiye'nin Sıralaması!

Dünyada En Çok Sarışın Nerede Yaşıyor? İşte Türkiye'nin Sıralaması!

Dilara Bağcı Peker
28.01.2026 - 21:25
28.01.2026 - 21:45

Günümüzde sarışınlıkla ilgili pek çok doğru bilinen yanlışlar var. Bu yanlışlardan birçoğu da kulaktan dolma bilgilerden kaynaklanıyor. Örneğin 'gerçek' sarışınların sayısına dair farklı bilgiler var. 

Peki dünyada kaç tane gerçek sarışın var? Türkiye'deki sarışınların oranı nasıl?

Kaynak: Evrim Ağacı

Ülkelere göre 'gerçek' sarışınların oranı nasıl?

Ülkelere göre 'gerçek' sarışınların oranı nasıl?

Günümüzde sarışınlara dair pek çok efsane bulunuyor. 'Ah sarılar, vah sarışınlar' şarkı sözlerinden tutun da 'Sarı saçlarına deli gönlümü, Bağlamışlar çözülmüyor' sözlerine kadar 'sarışınlık' oldukça ilgi çekiyor. 

Peki dünyadaki sarışınların oranı nasıl? Evrim Ağacı'nın yazısına göre;

Elbette bu oranların yaklaşık değerler olduğunu ve yalnızca gerçek sarı saça sahip olanların oranlara eklendiğini belirtelim.

Gelelim Türkiye'deki sarışınların oranına!

Gelelim Türkiye'deki sarışınların oranına!

Yaklaşık tahminlere göre, Türkiye'deki sarışınların oranı da yaklaşık olarak %3-7 civarındadır. Bu sayılar da kesin bilgiler değildir ve net rakamlar yoktur.

Türkiye'deki sarışınların oranının İspanya ile benzer olduğu görülüyor. Fakat dünya geneli ortalamasına bakıldığında, Türkiye'nin sarışın oranının düşük olduğu göze çarpıyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
