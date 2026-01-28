Türkiye'nin İlki Olma Özelliğini Taşıyan Cam Teras Herkesin İlgisini Çekiyor

Ülkemizin dört bir yanı doğal ve tarihi güzelliklerle dolu. Doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için inşa edilen mekanlar da yoğun ilgi görüyor. Bu mekanlardan biri de hiç şüphesiz kanyonların üzerine inşa edilen cam teraslar.

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen cam teras, ülkemizin ilk cam terası. Enfes bir manzara sunan bu teras, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.