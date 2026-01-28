onedio
Türkiye'nin İlki Olma Özelliğini Taşıyan Cam Teras Herkesin İlgisini Çekiyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 18:40

Ülkemizin dört bir yanı doğal ve tarihi güzelliklerle dolu. Doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için inşa edilen mekanlar da yoğun ilgi görüyor. Bu mekanlardan biri de hiç şüphesiz kanyonların üzerine inşa edilen cam teraslar. 

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen cam teras, ülkemizin ilk cam terası. Enfes bir manzara sunan bu teras, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin ilk cam seyir terası olan İncekaya Kanyonu üzerindeki teras, 2012 yılında inşa edildi. Teras, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin manzarasına sahip. 80 metre derinliğindeki kanyonda bulunan teras, 75 ton yüke dayanıklı. 

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, seyir terasının Karabük turizmine büyük katkısı olduğunu belirtiyor. Sözen, 2021'e kadar kısıtlı olan gelir iratlarının o gün itibarıyla hızla büyümeye başladığına değinerek, şunları kaydetti:

'Cam terasta 2025'te 172 bin 570 kişiyi misafir ettik. Bunun karşılığında da idaremize 11 milyon 456 bin lira gibi çok ciddi gelir irat edildi. Bunu da tabii hizmet ağımızda olan sorumluluk sahamızdaki işlerimizin yapımında kullanıyoruz, milletimizin menfaatine sunuyoruz. 2021'den bugüne kadar 805 bin 684 kişi cam terasımızı ziyaret etti ve 26 milyon 114 bin lira gibi çok ciddi bir rakamı İl Özel İdaremize kazandırmış olduk.'

Türkiye'deki cam teraslar nerede?

Türkiye'nin sahip olduğu uçsuz bucaksız manzaralar, bir kuş gibi yüksekten bakıldığı zaman nefes kesici oluyor. Ülkemizin dört bir yanında inşa edilen cam teraslar, yoğun ilgi görüyor.

İşte Türkiye'nin cam terasları!

  • Rumkale Cam Teras, Yavuzeli/Gaziantep

  • Kristal Teras, Safranbolu/Karabük

  • Hatila Vadisi Cam Teras, Merkez/Artvin

  • Ulubey Cam Teras, Ulubey/Uşak

  • Çatak Kanyonu Cam Teras, Azdavay/Kastamonu

  • Tortum Gölü Seyir Terası, Uzundere/Erzurum

  • Tillo Kalesi Cam Teras, Tillo/Siirt

  • Çankırı Cam Teras, Merkez/Çankırı

  • Valla Kanyonu Seyir Terası, Pınarbaşı/Kastamonu

  • Levent Vadisi Seyir Terası, Akçadağ/Malatya

  • Sapphire Seyir Terası, Kağıthane/İstanbul

  • Şahindere Kanyonu Cam Seyir Terası, Edremit/Balıkesir

  • Abana Seyir Terası, Abana/Kastamonu

  • Ayrı Gezegen Cam Teras, Kartepe/Kocaeli

  • Yoroz Seyir Terası, Merkez/Ordu

  • Torul Kalesi Cam Terası, Torul/Gümüşhane

  • Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Teras, Altınözü/Hatay

  • Pınar Boğazı Seyir Terası, Ayvalık/Balıkesir

