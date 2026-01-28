Türkiye'nin İlki Olma Özelliğini Taşıyan Cam Teras Herkesin İlgisini Çekiyor
Ülkemizin dört bir yanı doğal ve tarihi güzelliklerle dolu. Doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için inşa edilen mekanlar da yoğun ilgi görüyor. Bu mekanlardan biri de hiç şüphesiz kanyonların üzerine inşa edilen cam teraslar.
Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen cam teras, ülkemizin ilk cam terası. Enfes bir manzara sunan bu teras, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'deki cam teraslar nerede?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın