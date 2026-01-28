onedio
Türkiye'nin En Soğuk ve En Sıcak İlleri: Meteoroloji 2025 Yılının Rekorlarını Açıkladı

Türkiye'nin En Soğuk ve En Sıcak İlleri: Meteoroloji 2025 Yılının Rekorlarını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 20:16

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde etkili olmaya devam ediyor. Aralık ayında başlayan kar yağışı, pek çok ilimizde görüldü. Soğuk günlerin yaşanacağı ise 2025'in sıcaklık rekorları kıran yaz aylarında meteoroloji uzmanları tarafından açıklanıyordu.

Meteoroloji, rekorların kırıldığı 2025 yılının verilerini açıkladı.

Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk ili belli oldu.

Türkiye, 2025 yılında sıcaklık rekorları kıran bir yaz yaşadı.

Türkiye, 2025 yılında sıcaklık rekorları kıran bir yaz yaşadı.

2025 yılının yaz aylarında meteoroloji uzmanlarının uyarıları üst üste geliyor, aşırı sıcakların olumsuz etkileri sık sık hatırlatılıyordu. Meteoroloji uzmanlarının uyarı yaptığı diğer bir konu da kış aylarıydı. Bu kışın sert geçeceği ve kar yağışını bol bol yaşayacağımız söylenmişti. Uzman isimlerin dediği gibi oldu ve Aralık ayından itibaren pek çok kentimiz beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde yollar kapanırken pek çok ilimizde de okullar tatil edildi.

Peki bu sene Türkiye'de ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklık kaç dereceydi? Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk ili hangisi oldu?

Meteoroloji, 2025'in enlerini paylaştı;

Meteoroloji, 2025'in enlerini paylaştı;
Meteoroloji'nin verilerine göre;

Türkiye'nin en sıcak şehri Şırnak oldu. Şırnak/Silopi'de 25 Temmuz 2025'te sıcaklık 50,5 dereceye ulaştı.

Türkiye'nin en soğuk şehri ise Hakkari oldu. Hakkari/Yüksekova'da 25 Şubat 2025'te sıcaklık eksi 35,1 dereceye ulaştı.

En çok yağış ise 23 Ekim 2025 tarihinde Çanakkale/Gökçeada'ya düştü.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
