Tarkan'ın Peynir Ekmek Gibi Tükenen Konser Biletlerinin 9 Yıl Önceki Fiyatları

Dilara Bağcı Peker
27.01.2026 - 13:17

Megastar denince aklımıza tek bir isim geliyor: Tarkan. Ülkemizin sınırlarını aşıp tüm dünyaya kendini sevdiren Tarkan, yıllardır konser vermeyince de haliyle yeni turnesiyle yoğun ilgi gördü. Yedi yılın ardından İstanbul'da sahneye çıkan Tarkan'ın konser biletleri kimilerine göre pahalı olmasına rağmen peynir ekmek gibi tükendi.

Peki Tarkan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği konserlerin biletleri ne kadardı?

Yedi yılın ardından İstanbul'da sahneye çıkan Tarkan, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Ocak ayında İstanbul'da konser vereceğini duyuran Tarkan, büyük bir heyecan yaratmış ve merakla konser biletlerinin satışa çıkması beklenmeye başlamıştı. 16-17-20-23 Ocak tarihlerini kapsayan konser serisinde unutulmaz anlar yaşandı. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi, Tarkan hayranları bilet alabilmek için saatlerce sırada bekledi!

Konsere giden isimler buna kesinlikle değdiğini, Tarkan'ın sahne enerjisinin ne kadar harika olduğunu anlattı. Tüm sosyal medya Tarkan konser videolarıyla dolup taşarken en çok konuşulan konulardan birisi de bilet fiyatları oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Elif Eperen, megastarın sahne ücretinin konser başına yaklaşık 500 bin dolar olduğunu iddia etti. Yani Tarkan'ın, İstanbul'daki sekiz konserinden yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde ettiği konuşuluyor.

Peki Tarkan'ın konser biletleri ne kadar?

Tarkan'ın konser bilet fiyatları, bileti satın aldığınız yere göre değişiyor. Tarkan, 3-4 Şubat tarihlerinde yeniden sahnede olacak ve bu kez bilet fiyatları 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişiyor. 

Bu biletler için ise 170 binin üzerinde kişi sıraya girdi!

Gelelim Tarkan'ın eski konserlerinin bilet fiyatlarına!

twitter.com

Bir sosyal medya kullanıcısının 2017 yılında yaptığı paylaşım, yeniden gündemimize geldi. Görselde ise en pahalı biletin 365, en ucuz biletin ise 195 TL olduğu görülüyor.

Yorumlar da eksik olmadı;

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

