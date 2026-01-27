Tarkan'ın Peynir Ekmek Gibi Tükenen Konser Biletlerinin 9 Yıl Önceki Fiyatları

Ocak ayında İstanbul'da konser vereceğini duyuran Tarkan, büyük bir heyecan yaratmış ve merakla konser biletlerinin satışa çıkması beklenmeye başlamıştı. 16-17-20-23 Ocak tarihlerini kapsayan konser serisinde unutulmaz anlar yaşandı. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi, Tarkan hayranları bilet alabilmek için saatlerce sırada bekledi!

Konsere giden isimler buna kesinlikle değdiğini, Tarkan'ın sahne enerjisinin ne kadar harika olduğunu anlattı. Tüm sosyal medya Tarkan konser videolarıyla dolup taşarken en çok konuşulan konulardan birisi de bilet fiyatları oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Elif Eperen, megastarın sahne ücretinin konser başına yaklaşık 500 bin dolar olduğunu iddia etti. Yani Tarkan'ın, İstanbul'daki sekiz konserinden yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde ettiği konuşuluyor.