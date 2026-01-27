onedio
Bir Dönemin Efsane Cep Telefon Markası Yeniden Türkiye'ye Geliyor

27.01.2026 - 12:01

Dünyanın köklü telefon üreticilerinden biri olan Motorola, Türkiye pazarından yaklaşık 10 yıl önce çekilmişti. Akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler ve istenen pazar payının bulunamaması Motorola'nın çekilmesinde etkili olmuştu.

Motorola, ülkemizden yürütülen distribütörlük görüşmeleriyle yeniden Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.

Motorola, 90'lı yıllar ile 2000'lerin başında cep telefon pazarının en güçlü markalarından biriydi. Fakat akıllı telefon pazarının hızla büyümesi istenen pazar payının bulunamaması Motorola'nın arka sıralara gerilemesine neden olmuştu. Bu nedenle Motorola, Türkiye'deki ticari faaliyetlerini de sonlandırmıştı. 

Ancak KAP'ta yer alan açıklamaya göre İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Motorola telefonları yeniden Türkiye'ye getirmeye karar vermiş durumda. Motorola'nın Türkiye distribütörlüğüne ilişkin olarak Lenovo ile görüşüldüğü bildirildi. Taraflardan şu ana kadar yeni bir resmi bir açıklama ise gelmedi.

Peki Motorola'nın hangi modelleri Türkiye'ye gelecek?

Motorola, küresel pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlarıyla ve Edge serisiyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü markanın, Türkiye pazarına da bu modellerle gelmesi bekleniyor. Elbette yeni bir markanın daha ülkemize gelmesi, akıllı telefon sektörünü kızıştırabilir. 

Rekabetin artacağı akıllı telefon pazarında fiyatların nasıl olacağı ise merak konusu.

