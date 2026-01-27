Bir Dönemin Efsane Cep Telefon Markası Yeniden Türkiye'ye Geliyor

Motorola, 90'lı yıllar ile 2000'lerin başında cep telefon pazarının en güçlü markalarından biriydi. Fakat akıllı telefon pazarının hızla büyümesi istenen pazar payının bulunamaması Motorola'nın arka sıralara gerilemesine neden olmuştu. Bu nedenle Motorola, Türkiye'deki ticari faaliyetlerini de sonlandırmıştı.

Ancak KAP'ta yer alan açıklamaya göre İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Motorola telefonları yeniden Türkiye'ye getirmeye karar vermiş durumda. Motorola'nın Türkiye distribütörlüğüne ilişkin olarak Lenovo ile görüşüldüğü bildirildi. Taraflardan şu ana kadar yeni bir resmi bir açıklama ise gelmedi.