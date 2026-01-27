Bir Dönemin Efsane Cep Telefon Markası Yeniden Türkiye'ye Geliyor
Dünyanın köklü telefon üreticilerinden biri olan Motorola, Türkiye pazarından yaklaşık 10 yıl önce çekilmişti. Akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler ve istenen pazar payının bulunamaması Motorola'nın çekilmesinde etkili olmuştu.
Motorola, ülkemizden yürütülen distribütörlük görüşmeleriyle yeniden Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.
Cep telefon pazarının en güçlü isimlerinden olan Motorola, yeniden Türkiye'ye dönüyor.
Peki Motorola'nın hangi modelleri Türkiye'ye gelecek?
