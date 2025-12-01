İstanbul'da Bir AVM'de Evi Çalınan Kedinin Son Hali Görüntülendi
İstanbul Levent'te bulunan ünlü bir AVM'nin girişinde yaşayan ve kısa sürede AVM'nin maskotu olan 'Kanyon Kedi' bir süredir X'in gündemindeydi. Geçtiğimiz hafta kedinin mama kabı, yatağı ve suluğu çalınmış, durum sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Tabii X'in gündemine girince kedinin mağduriyeti giderildi. Üstüne daha konforlu bir alan sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Kanyon kedinin son hali görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta meşhur kedinin yatağı çalınmıştı.
Tabii kedinin bu hali de Twitter ahalisinin yüreğini dağlamıştı.
Hayvanseverler ise Kanyon Kedi'ye yeni bir yatak aldı.
Meşhur kedi battaniyesi ve oyuncaklarıyla huzur içinde uyurken böyle görüntülendi.
