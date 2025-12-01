onedio
İstanbul'da Bir AVM'de Evi Çalınan Kedinin Son Hali Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
01.12.2025 - 13:11

İstanbul Levent'te bulunan ünlü bir AVM'nin girişinde yaşayan ve kısa sürede AVM'nin maskotu olan 'Kanyon Kedi' bir süredir X'in gündemindeydi. Geçtiğimiz hafta kedinin mama kabı, yatağı ve suluğu çalınmış, durum sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Tabii X'in gündemine girince kedinin mağduriyeti giderildi. Üstüne daha konforlu bir alan sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Kanyon kedinin son hali görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta meşhur kedinin yatağı çalınmıştı.

Sadece yatağı değil, sonradan mama kabı ve su kabının da yerinde olmadığı anlaşıldı.

Tabii kedinin bu hali de Twitter ahalisinin yüreğini dağlamıştı.

Hayvanseverler ise Kanyon Kedi'ye yeni bir yatak aldı.

Tabii bu üçüncü yeni yatak olduğu için pek çok kişinin yine aynı olayın olacağına dair şüpheleri vardı.

Meşhur kedi battaniyesi ve oyuncaklarıyla huzur içinde uyurken böyle görüntülendi.

Olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımları şöyle;

'onunla birlikte kenara kıvrılıp uyumak istiyorum'

'Bir şeyi abartmakta üstümüze yok'

'Artık rahat bırakın, gündem oldukça o kedinin eşyalarını çalarlar'

