ABD ve Türkiye'deki Kar Neden Birbirinden Farklı Görünüyor?
New York dünyanın en popüler kentlerinden. Bu şehirde meydana gelen herhangi bir olay da dünya basınına yansıyor. Son zamanlarda kar yağışının etkili olduğu bu kentten kar manzaraları sık sık karşımıza çıkıyor. Son görüntülerde New York'taki kar yağışının ardından etrafın beyaz kalması Türkiye'deki sosyal medyada konuşuldu. Türkiye'deki kar sonrası görüntüler ve New York kıyaslandı. Peki bu durumun nedeni ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York'tan kar manzaraları gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi de New York'u İstanbul ve Ankara'yla kıyaslıyor.
Pek çok kullanıcı da "Bunlara yağan kar farklı mı?" sorularını dile getiriyor.
Biz de bu konuyu yapay zekaya sorduk. Şu yanıtları aldık;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın