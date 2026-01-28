onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ABD ve Türkiye'deki Kar Neden Birbirinden Farklı Görünüyor?

ABD ve Türkiye'deki Kar Neden Birbirinden Farklı Görünüyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2026 - 16:51

New York dünyanın en popüler kentlerinden. Bu şehirde meydana gelen herhangi bir olay da dünya basınına yansıyor. Son zamanlarda kar yağışının etkili olduğu bu kentten kar manzaraları sık sık karşımıza çıkıyor. Son görüntülerde New York'taki kar yağışının ardından etrafın beyaz kalması Türkiye'deki sosyal medyada konuşuldu. Türkiye'deki kar sonrası görüntüler ve New York kıyaslandı. Peki bu durumun nedeni ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

New York'tan kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

New York'tan kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Pek çok kişi de New York'u İstanbul ve Ankara'yla kıyaslıyor.

Pek çok kişi de New York'u İstanbul ve Ankara'yla kıyaslıyor.

Bu iki büyükşehirde kar sonrası neden kartpostallardaki gibi görüntü oluşmadığı tartışılıyor.

Pek çok kullanıcı da "Bunlara yağan kar farklı mı?" sorularını dile getiriyor.

Pek çok kullanıcı da "Bunlara yağan kar farklı mı?" sorularını dile getiriyor.

Biz de bu konuyu yapay zekaya sorduk. Şu yanıtları aldık;

Biz de bu konuyu yapay zekaya sorduk. Şu yanıtları aldık;

1. Hava Kirliliği ve Toz Faktörü

Türkiye'deki büyükşehirlerde (özellikle İstanbul, Ankara) karın hızla çamurlaşmasının temel sebebi toz ve partikül madde yoğunluğudur.

Hava Kirliliği: Kömür kullanımı veya sanayi bölgelerine yakınlık, kar taneleri yere düşerken içlerine is ve duman partiküllerini hapseder.

Çöl Tozları: Türkiye, coğrafi konumu gereği sık sık Kuzey Afrika veya Orta Doğu kaynaklı toz taşınımlarına maruz kalır. Kar yağarken bu tozlarla birleşince rengi doğrudan griye veya kahverengiye döner.

2. Tuzlama ve Solüsyon Farkı

New York gibi şehirlerde karla mücadele çok daha yoğun ve farklı kimyasallarla yapılır.

Magnezyum Klorür: Genellikle sadece tuz (Sodyum Klorür) değil, karın donma noktasını düşüren ve buzun 'vıcık vıcık' çamur olmasını engelleyen özel sıvı solüsyonlar kullanılır.

Asfalt Kalitesi: New York’un ana caddelerindeki asfalt ve drenaj yapısı, eriyen karın toprakla karışıp çamura dönüşmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

3. Nem ve Karın Yapısı

Karın rengini ve dokusunu belirleyen en önemli şey nem oranıdır.

Kuru Kar: New York bazen çok düşük sıcaklıklarda 'kuru kar' alır. Bu kar türü havada asılı duran tozu daha az tutar ve yere düştüğünde kristal yapısını koruduğu için daha parlak ve beyaz görünür.

Islak Kar: Türkiye'de sıcaklık genelde $0$ civarında olduğu için kar daha ıslaktır. Islak kar, yerdeki kiri ve tozu bir mıknatıs gibi çeker.

4. Şehirleşme ve Toprak Teması

New York (özellikle Times Meydanı gibi yerler) tamamen beton ve asfaltla kaplıdır. Açık toprak alan çok azdır. Kar eridiğinde karışabileceği bir toprak tabakası bulamadığı için kirlenmesi daha uzun sürer. Bizde ise yol kenarlarındaki refüjler ve boş arazilerdeki toprak, araçların tekerlekleriyle sürekli yola taşınır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın