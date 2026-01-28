ABD ve Türkiye'deki Kar Neden Birbirinden Farklı Görünüyor?

1. Hava Kirliliği ve Toz Faktörü

Türkiye'deki büyükşehirlerde (özellikle İstanbul, Ankara) karın hızla çamurlaşmasının temel sebebi toz ve partikül madde yoğunluğudur.

Hava Kirliliği: Kömür kullanımı veya sanayi bölgelerine yakınlık, kar taneleri yere düşerken içlerine is ve duman partiküllerini hapseder.

Çöl Tozları: Türkiye, coğrafi konumu gereği sık sık Kuzey Afrika veya Orta Doğu kaynaklı toz taşınımlarına maruz kalır. Kar yağarken bu tozlarla birleşince rengi doğrudan griye veya kahverengiye döner.

2. Tuzlama ve Solüsyon Farkı

New York gibi şehirlerde karla mücadele çok daha yoğun ve farklı kimyasallarla yapılır.

Magnezyum Klorür: Genellikle sadece tuz (Sodyum Klorür) değil, karın donma noktasını düşüren ve buzun 'vıcık vıcık' çamur olmasını engelleyen özel sıvı solüsyonlar kullanılır.

Asfalt Kalitesi: New York’un ana caddelerindeki asfalt ve drenaj yapısı, eriyen karın toprakla karışıp çamura dönüşmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

3. Nem ve Karın Yapısı

Karın rengini ve dokusunu belirleyen en önemli şey nem oranıdır.

Kuru Kar: New York bazen çok düşük sıcaklıklarda 'kuru kar' alır. Bu kar türü havada asılı duran tozu daha az tutar ve yere düştüğünde kristal yapısını koruduğu için daha parlak ve beyaz görünür.

Islak Kar: Türkiye'de sıcaklık genelde $0$ civarında olduğu için kar daha ıslaktır. Islak kar, yerdeki kiri ve tozu bir mıknatıs gibi çeker.

4. Şehirleşme ve Toprak Teması

New York (özellikle Times Meydanı gibi yerler) tamamen beton ve asfaltla kaplıdır. Açık toprak alan çok azdır. Kar eridiğinde karışabileceği bir toprak tabakası bulamadığı için kirlenmesi daha uzun sürer. Bizde ise yol kenarlarındaki refüjler ve boş arazilerdeki toprak, araçların tekerlekleriyle sürekli yola taşınır.