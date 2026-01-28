onedio
Lüks Alışverişleriyle Fenomen Olan Mr. The Can 350 Bin Liralık Gözlüğü Tanıttı

28.01.2026 - 16:31

Balenciaga lüks tüketim markalarının en popülerlerinden. Markanın fiyatları kadar tasarımları da her seferinde gündeme düşüyor. Bu kez gündeme düşen ürün ise gözlük oldu. Her ne kadar pahalı gözlüklere kamuoyu alışık olsa da gözlüğün formunun maskeye benzetilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Balenciaga isimli lüks kıyafet markasının yeni ürünü gözlük etiketiyle tanıtıldı.

Ancak sosyal medyada kaynak gözlüğü gibi benzetmeler yapıldı.

Gözlüğü ve 2 milyon liralık kabanı Mr. The Can görüntüledi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
