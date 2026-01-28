Lüks Alışverişleriyle Fenomen Olan Mr. The Can 350 Bin Liralık Gözlüğü Tanıttı

Balenciaga lüks tüketim markalarının en popülerlerinden. Markanın fiyatları kadar tasarımları da her seferinde gündeme düşüyor. Bu kez gündeme düşen ürün ise gözlük oldu. Her ne kadar pahalı gözlüklere kamuoyu alışık olsa da gözlüğün formunun maskeye benzetilmesi dikkatlerden kaçmadı.