Altın ve Gümüşün Yükselişiyle Kuyumcular Külçe Bakır Satmaya Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
28.01.2026 - 14:19

FED'in beklenen faiz indirimleri, Trump'ın agresif politikaları ve savaş riski gibi nedenlerle dünyada kıymetli madenler adeta talep patlaması yaşıyor. Altınla başlayan yükseliş önce gümüş ardından diğer kıymetli madenlerde etkisini gösterdi. Bakırda tüm zamanların rekoru geldi. Talebin artmasıyla bazı kuyumcular külçe bakır satmaya başladı.

Altın formunda satılan külçe bakır sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

Ancak bir yatırım aracı olarak bakır saklamak bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bazıları bakırı saklama koşullarının zor olduğunu, oksitlenme nedeniyle bunun mantıklı bir yatırım olmadığını işaret ederken kimileri de kilo başına değerlense de depolamasının zor olduğunu belirtti. Bazı kullanıcılar ise değerli madenlere olan bu ilgi yüzünden insanların periyodik tabloyu ezbere öğreneceğini ironik bir şekilde paylaştı.

