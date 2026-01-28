Altın ve Gümüşün Yükselişiyle Kuyumcular Külçe Bakır Satmaya Başladı
FED'in beklenen faiz indirimleri, Trump'ın agresif politikaları ve savaş riski gibi nedenlerle dünyada kıymetli madenler adeta talep patlaması yaşıyor. Altınla başlayan yükseliş önce gümüş ardından diğer kıymetli madenlerde etkisini gösterdi. Bakırda tüm zamanların rekoru geldi. Talebin artmasıyla bazı kuyumcular külçe bakır satmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın formunda satılan külçe bakır sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bir yatırım aracı olarak bakır saklamak bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın