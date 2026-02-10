Şubat 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
Çin'in otomobil sektöründeki devi Chery'nin alt markası olan Jaecoo, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Off-road SUV segmentindeki en güçlü modellerden biri olan Jaecoo 7 ile Türkiye pazarına giriş yapan şirket, 2025'te rekor kırdığı satışlarla dikkat çekti. Segmentindeki diğer markalardan farklılaşan menzili ve yenilikçi modelleri sayesinde Jaecoo ile uluslararası platformda sıklıkla gündeme gelirken, bu kez de Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 ile tüm gözleri üzerine çekti. Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve Omoda 7'nin Şubat ayı fiyatları ne oldu?
İşte, Jaecoo 7'nin Şubat ayı fiyatları ve özellikleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jaecoo 7 Revive Fiyat Listesi Şubat 2026
Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Şubat 2026
Omoda 7 Fiyat Listesi Şubat 2026
Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın