Şubat 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
10.02.2026 - 14:02

Çin'in otomobil sektöründeki devi Chery'nin alt markası olan Jaecoo, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Off-road SUV segmentindeki en güçlü modellerden biri olan Jaecoo 7 ile Türkiye pazarına giriş yapan şirket, 2025'te rekor kırdığı satışlarla dikkat çekti. Segmentindeki diğer markalardan farklılaşan menzili ve yenilikçi modelleri sayesinde Jaecoo ile uluslararası platformda sıklıkla gündeme gelirken, bu kez de Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 ile tüm gözleri üzerine çekti. Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve Omoda 7'nin Şubat ayı fiyatları ne oldu? 

İşte, Jaecoo 7'nin Şubat ayı fiyatları ve özellikleri

Chery'nin off-road SUV segmentindeki öne çıkan markası Jaecoo, geçen yıl J7 modeliyle satışlarında büyük bir başarıya imza attı. Şimdi ise Omoda 5 ve Omoda 7 modeli ile de 2026 yılı için otomobil meraklılarına hitap etmeye hazırlanıyor. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen ve markanın resmi web sitesinde yayınlanan fiyatlar, Şubat sonuna kadar geçerli olacak.

Uyarı: Omoda I Jaecoo'nun resmi web sitesinden aldığımız fiyat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak bu fiyatların otomobilin standart donanımına eklenen ek özellikler veya belirli dönemlere özgü kampanyalar nedeniyle değişebileceğini unutmayın.

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.680.000 TL

  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekişli) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.590.000 TL I ŞUBAT KAMPANYASI: 2.390.000 TL

Markanın resmi Türkiye fiyatı henüz belirlenmiş değil. Kesin liste fiyatı, markanın düzenleyeceği lansman etkinliği sırasında açıklanacak. OMODA 7 modelinin fiyatının ne olacağı konusunda meraklı bekleyiş, Mart 2026'da sona erecek.

Teknik özellikleri ve ilk görüntüleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Yeni OMODA 5, modern bir SUV tasarımıyla, yüksek konfor ve teknoloji donanımlarıyla yeni nesil bir model olarak piyasaya sürülüyor. OMODA 7 ise daha büyük, daha güçlü ve gelişmiş güvenlik, bilgi-eğlence ve sürüş destek sistemleriyle dolu bir SUV olarak tanıtılıyor. Gelin, OMODA 5 ve OMODA 7'yi daha detaylı inceleyelim: 

Yeni OMODA 5'in Özellikleri: 

Yeni OMODA 5, markanın genç, şehirli ve teknoloji merkezli SUV anlayışını yansıtan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Dış tasarımında 'hareket halindeki sanat' konsepti öne çıkan araç, keskin hatları ve dinamik ön yüzüyle modern bir karakter sergiliyor. 

İç mekanda ise sürücüyü saran kokpit hissi, spor koltuklar ve 64 renkli ambiyans aydınlatma ile kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Büyük dijital ekranlar, hızlı arayüz ve Sony imzalı ses sistemiyle teknoloji vurgusu daha da güçleniyor. 50W kablosuz hızlı şarj, akıllı havalandırma sistemi ve sezgisel kumandalar, OMODA 5'in günlük kullanımını oldukça pratik hale getiriyor. Güvenlik tarafında ise yüksek dayanımlı çelik gövde yapısı, 7 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Euro NCAP beş yıldız hedefi öne çıkıyor! 

OMODA 7'nin Özellikleri: 

OMODA 7, OMODA ailesinin daha büyük, daha iddialı ve premium segmente hitap eden modeli olarak tanıtılıyor. Araç, geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle bir üst segment hissi yaratmayı hedefliyor. 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı, güçlü işlemci altyapısı ve çok bölgeli ses deneyimiyle teknoloji merkezli bir kullanım sunuluyor. 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi ve 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu, OMODA 7'nin güvenlik konusundaki iddiasını gözler önüne seriyor. İç mekânda elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı sürücü koltuğu, kaliteli malzeme kullanımı ve güçlü ses yalıtımı konforu belirgin şekilde artırıyor. Geniş bagaj hacmi ve yaşam alanı, aracı aile kullanımı için de cazip hale getiriyor. Performans tarafında 1.6 turbo motor ve çift kavramalı şanzıman kombinasyonu, dengeli bir sürüş ve kabul edilebilir yakıt tüketimi hedefiyle sunuluyor. OMODA 7, hem teknolojik donanımı hem de güvenlik sistemleriyle markanın 'üst seviye SUV' vizyonunu temsil ediyor.

