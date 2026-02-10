Şubat 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Mercedes, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. 1926 yılından beri otomobil sektöründe, kalite ve lüksün adresi olan Mercedes, klasikleşmiş modelleri ve yenilenen tasarımları ile bir kez daha tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi de Şubat 2026 fiyat listelerini yayımlayan Mercedes, segmentinde fark yaratmaya hazırlanıyor. Peki, Mercedes'in A, B, C, CLA, CLE, E, G serisi, EQE ve EQS modellerinin Şubat ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mercedes'in Şubat ayı fiyat listesi