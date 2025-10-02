Su Hakkında Bu Doğru Yanlış Testinde Full Çekebilecek misin?

Su, hayatımızın en basit görünen ama en büyük mucizelerinden biri. Onsuz yaşamanın mümkün olmadığını biliyoruz ama yine de çoğu zaman önemini hafife alıyoruz. Kimimiz “Ben kahve içiyorum, o da sıvı sonuçta” diyerek kendini avutuyor, kimimizse yanında sürekli devasa matarasıyla gezen “su fanatiği” bir arkadaşına hayranlıkla bakıyor. Ama işin aslı şu ki vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşuyor ve her gün düzenli su tüketmek sağlığımız için olmazsa olmazı.

Peki sen suyla ilgili doğru bilinen yanlışları ayırt edebilir misin? Bu testte hem eğleneceksin hem de “Yok artık, bunu yanlış biliyormuşum” diyeceğin bilgiler öğreneceksin. Hadi bakalım, testi çöz ve gör bakalım gerçekten “su gibi aziz” misin!