Su Hakkında Bu Doğru Yanlış Testinde Full Çekebilecek misin?

Su Hakkında Bu Doğru Yanlış Testinde Full Çekebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
02.10.2025 - 15:34

Su, hayatımızın en basit görünen ama en büyük mucizelerinden biri. Onsuz yaşamanın mümkün olmadığını biliyoruz ama yine de çoğu zaman önemini hafife alıyoruz. Kimimiz “Ben kahve içiyorum, o da sıvı sonuçta” diyerek kendini avutuyor, kimimizse yanında sürekli devasa matarasıyla gezen “su fanatiği” bir arkadaşına hayranlıkla bakıyor. Ama işin aslı şu ki vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşuyor ve her gün düzenli su tüketmek sağlığımız için olmazsa olmazı.

Peki sen suyla ilgili doğru bilinen yanlışları ayırt edebilir misin? Bu testte hem eğleneceksin hem de “Yok artık, bunu yanlış biliyormuşum” diyeceğin bilgiler öğreneceksin. Hadi bakalım, testi çöz ve gör bakalım gerçekten “su gibi aziz” misin!

1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Evet başlıyoruz. İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur, peki bu oran yaklaşık olarak ne kadardır?

4. Su içmek cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur mu?

5. Susamadan su içmeye gerek yoktur, sadece susadığında içmek yeterlidir” ifadesi doğru mudur?

6. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki suyun görevlerinden biri değildir?

7. Aşağıdaki içeceklerden hangisi günlük su ihtiyacını karşılamaz?

8. Günde herkes için kesin olarak 8 bardak su içmek zorunlu mudur?

9. Peki bir insan su içmeden ortalama kaç gün hayatta kalabilir?

10. Dünya üzerindeki tatlı su kaynakları toplam suyun yaklaşık yüzde kaçıdır?

11. Son olarak yemeklerden önce su içmek sindirimi olumsuz etkiler. Bu ifade doğru mudur?

Sen gerçek bir su uzmanısın!

Tebrikler! Su hakkında verilen her bilgiyi neredeyse noktasına kadar doğru cevapladın. Sen sadece günlük hayatında suyu bilinçli tüketen biri değil, aynı zamanda bu konuda bilgi sahibi ve çevresine örnek olabilecek birisin. Su tüketiminde aşırıya kaçmanın da zararlı olduğunu biliyor, 8 bardak kuralını ezberlemek yerine kişisel ihtiyaçlara göre yaklaşmayı önemsiyorsun. Bu testteki başarın gösteriyor ki sen hem kendi sağlığını hem de dünyanın su kaynaklarını korumaya değer veriyorsun. Seninle çölde bile güvenle yola çıkılır!

Su konusunda gayet bilinçlisin!

Gayet güzel bir başarı yakaladın! Bazı küçük hataların olsa da genel olarak suyun insan sağlığı için önemini iyi biliyorsun. Mesela günde mutlaka 8 bardak su içmenin şart olmadığını fark etmişsin ya da fazla su içmenin zararlı olabileceğini öğrenmişsin. Belki birkaç bilgiyi karıştırmış olabilirsin ama senin temelin sağlam. Biraz daha dikkat edersen tam anlamıyla bir su uzmanına dönüşebilirsin. Çantanı hazırlarken telefonunu değil, su şişeni unutma!

Su içmeyi hatırlaman gerekiyor!

Ortalama bir sonuç aldın. Su hakkında bazı temel bilgileri biliyorsun ama doğru bilinen yanlışlara da takılmış gibisin. Örneğin soğuk havalarda su ihtiyacının azaldığını sanıyor olabilirsin ya da yemek öncesi su içmenin zararlı olduğunu düşünmüş olabilirsin. Bunlar toplumda sık görülen hatalar ve sen de onlardan birine kapılmışsın. Bu sonuç gösteriyor ki suyla ilişkin biraz dalgalı. Eğer daha düzenli su içmeye ve doğru bilgileri takip etmeye başlarsan hem enerjin artacak hem de bilgilerin pekişecek. Bir şişe suyu hep yanına almayı alışkanlık haline getirmelisin!

Su hakkında ciddi eksiklerin var. Geliştirmen gerekiyor!

Eyvah! Görünen o ki suyla ilgili doğru bilgilere pek hâkim değilsin. Bu da hem günlük hayatında sağlığını olumsuz etkiliyor olabilir hem de farkında olmadan yanlış alışkanlıklar edinmene sebep oluyor. Belki suyu çok önemsiz görüyorsun, belki de doğru bilgiyi yanlış duyduğun için karıştırıyorsun. Ama gerçek şu ki insan susuz sadece birkaç gün yaşayabilir ve suyun sağlığımızdaki yeri tartışılmaz. Senin için en önemli adım, su tüketimini düzenli hale getirmek ve doğru bilgilere güvenmek. Unutma, su senin en ucuz, en doğal, en mucizevi ilacın!

