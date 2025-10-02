Su Hakkında Bu Doğru Yanlış Testinde Full Çekebilecek misin?
Su, hayatımızın en basit görünen ama en büyük mucizelerinden biri. Onsuz yaşamanın mümkün olmadığını biliyoruz ama yine de çoğu zaman önemini hafife alıyoruz. Kimimiz “Ben kahve içiyorum, o da sıvı sonuçta” diyerek kendini avutuyor, kimimizse yanında sürekli devasa matarasıyla gezen “su fanatiği” bir arkadaşına hayranlıkla bakıyor. Ama işin aslı şu ki vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşuyor ve her gün düzenli su tüketmek sağlığımız için olmazsa olmazı.
Peki sen suyla ilgili doğru bilinen yanlışları ayırt edebilir misin? Bu testte hem eğleneceksin hem de “Yok artık, bunu yanlış biliyormuşum” diyeceğin bilgiler öğreneceksin. Hadi bakalım, testi çöz ve gör bakalım gerçekten “su gibi aziz” misin!
1. Cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Evet başlıyoruz. İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur, peki bu oran yaklaşık olarak ne kadardır?
4. Su içmek cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur mu?
5. Susamadan su içmeye gerek yoktur, sadece susadığında içmek yeterlidir” ifadesi doğru mudur?
6. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki suyun görevlerinden biri değildir?
7. Aşağıdaki içeceklerden hangisi günlük su ihtiyacını karşılamaz?
8. Günde herkes için kesin olarak 8 bardak su içmek zorunlu mudur?
9. Peki bir insan su içmeden ortalama kaç gün hayatta kalabilir?
10. Dünya üzerindeki tatlı su kaynakları toplam suyun yaklaşık yüzde kaçıdır?
11. Son olarak yemeklerden önce su içmek sindirimi olumsuz etkiler. Bu ifade doğru mudur?
Sen gerçek bir su uzmanısın!
Su konusunda gayet bilinçlisin!
Su içmeyi hatırlaman gerekiyor!
Su hakkında ciddi eksiklerin var. Geliştirmen gerekiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın