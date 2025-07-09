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Şu An Aklında Ne Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Şu An Aklında Ne Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 10:37

Kafanın içinde dönüp duran milyon tane düşünce var ama merak etme, biz o kaosu çok iyi okuruz. Bu testin sonunda şu an aklında dönen şeyi tam 12’den vuracağız.

Hazırsan başlıyoruz, gel bakalım kafanın içindeki gizli gündem neymiş!

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1. Hangisi bugünkü enerjini temsil ediyor seç bakalım!

2. Bugün günün mottosu ne olsun?

3. Bu arabalardan hangisi tam senlik?

4. Şu an bunlardan sana en çekici gelen aktivite hangisi?

5. Sana bir tatlı ikram etsek?

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6. Evde temizlik yapmaya karar verdiğinde ilk adımın ne oluyor?

7. Şu an önüne limitsiz bir bütçe konsa ilk yapacağın şey ne olurdu?

8. Peki bugün hava nasıl olsaydı modun daha iyi olurdu?

Süpürgeyi Elime Alayım Diyorsun! 🧹

Sen şu an büyük ihtimalle koltuktan kalkıp süpürgeyi fişe takmanın hayalini kuruyorsun. Halının üstünde gezinen o ufak tefek tozlar gözüne batmaya başladı bile. İçinde bir süpürsem var ya, huzur bulacağım diye bir ses var. Üstelik sadece süpürmek de değil, evi şöyle bir baştan aşağı toparlayıp mis gibi kokutma isteğin kabarmış durumda. Ama biraz üşeniyorsun galiba. Ha gayret!

Çamaşır-Ütü Alarmı Çalmış Bile! 👚

Şu an zihninde “Şu çamaşırları da ütülesem mi artık?” diye ciddi ciddi düşündüğünü hissediyoruz. Ütü masası aklında flashback gibi beliriyor, çamaşır sepetindeki buruşuk gömlekler “Ütüle beni!” diye fısıldıyor. Kirli sepetindeki renkliler beni yıka diye bekliyorçç 

Belki de dolapları düzenleyip tertemiz kıyafet yığınları oluşturmanın huzuruna kavuşmak istiyorsun. Evet, kabul etmesi zor ama sen şu an tam bir çamaşır operasyonuna hazır gibisin. Hadi, erteleme! O kıyafetler durduğu yerde düzelmeyecek…

Evi Ferahlatma ve Yenileme Modundasın 🪟

Senin şu an kafanın içinde koca bir “Evi havalandır, ortalığı toparla, biraz ferahlık gelsin!” düşüncesi dolaşıyor. Perdeleri açıp pencereden gelen temiz havayla evi taptaze yapmak istiyorsun. Belki küçük bir düzenleme, belki de köşe bucak bir temizlik...

O pırıl pırıl hava, düzenli salon hayalin tam köşede seni bekliyor. Kahveni alıp tertemiz evin huzuruyla yayılmak sana şu an öyle cazip geliyor ki… Hadi bir cesaret, aç pencereyi, ver evi oksijene, başlasın yenilenme!

Mutfak Toparlama ve Bulaşık Operasyonu Kapıda 🍽️

Sen şu an mutfağa bakıp içinden derin bir off çekiyorsun muhtemelen. Tezgah üstündeki tabaklar, makinede yerleştirilmeyi bekleyen bardaklar… Her biri aklında sıraya girmiş durumda. “Bir kalksam hepsini toparlayacağım” diye düşünüyor, sonra gene oturuyorsun.

Ama içten içe biliyorsun: Mutfak tertemiz olmadan rahatlamayacaksın. Hadi kalk işlerini hallet, sonrada bir keyif kahvesi koyarsın kendine!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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