Şu An Aklında Ne Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Kafanın içinde dönüp duran milyon tane düşünce var ama merak etme, biz o kaosu çok iyi okuruz. Bu testin sonunda şu an aklında dönen şeyi tam 12’den vuracağız.
Hazırsan başlıyoruz, gel bakalım kafanın içindeki gizli gündem neymiş!
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1. Hangisi bugünkü enerjini temsil ediyor seç bakalım!
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2. Bugün günün mottosu ne olsun?
3. Bu arabalardan hangisi tam senlik?
4. Şu an bunlardan sana en çekici gelen aktivite hangisi?
5. Sana bir tatlı ikram etsek?
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6. Evde temizlik yapmaya karar verdiğinde ilk adımın ne oluyor?
7. Şu an önüne limitsiz bir bütçe konsa ilk yapacağın şey ne olurdu?
8. Peki bugün hava nasıl olsaydı modun daha iyi olurdu?
Süpürgeyi Elime Alayım Diyorsun! 🧹
Çamaşır-Ütü Alarmı Çalmış Bile! 👚
Evi Ferahlatma ve Yenileme Modundasın 🪟
Mutfak Toparlama ve Bulaşık Operasyonu Kapıda 🍽️
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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