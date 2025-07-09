Şu An Aklında Ne Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Şu an zihninde “Şu çamaşırları da ütülesem mi artık?” diye ciddi ciddi düşündüğünü hissediyoruz. Ütü masası aklında flashback gibi beliriyor, çamaşır sepetindeki buruşuk gömlekler “Ütüle beni!” diye fısıldıyor. Kirli sepetindeki renkliler beni yıka diye bekliyorçç

Belki de dolapları düzenleyip tertemiz kıyafet yığınları oluşturmanın huzuruna kavuşmak istiyorsun. Evet, kabul etmesi zor ama sen şu an tam bir çamaşır operasyonuna hazır gibisin. Hadi, erteleme! O kıyafetler durduğu yerde düzelmeyecek…