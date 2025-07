Şu An Aklında Ne Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Sen şu an mutfağa bakıp içinden derin bir off çekiyorsun muhtemelen. Tezgah üstündeki tabaklar, makinede yerleştirilmeyi bekleyen bardaklar… Her biri aklında sıraya girmiş durumda. “Bir kalksam hepsini toparlayacağım” diye düşünüyor, sonra gene oturuyorsun.

Ama içten içe biliyorsun: Mutfak tertemiz olmadan rahatlamayacaksın. Hadi kalk işlerini hallet, sonrada bir keyif kahvesi koyarsın kendine!