Steam Çöktü mü? Steam'e Neden Girilemiyor, Sorun Ne Zaman Çözülecek?

Steam Çöktü mü? Steam’e Neden Girilemiyor, Sorun Ne Zaman Çözülecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 19:40

7 Ekim’de dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam’e erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını, oyun indirmede ve satın alma işlemlerinde hata aldıklarını bildirdi. Sosyal medyada “Steam çöktü mü?” sorusu kısa sürede gündem oldu. İşte erişim hatasına dair bilinen tüm ayrıntılar...

Steam Çöktü mü?

Steam Çöktü mü?

7 Ekim Salı günü, globalde milyonlarca kullanıcı Steam’e erişim sağlayamadı. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan bağlantı problemleri, dünya genelinde etkisini gösterdi. Kullanıcılar, Steam mağazasına erişemediğini, oyun indirme işlemlerinin durduğunu ve arkadaş listesi gibi özelliklerin devre dışı kaldığını aktardı.

Steam'e Neden Girilemiyor?

Steam’e Neden Girilemiyor?

Steam kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunlarının nedeni henüz netleşmedi. Uzmanlara göre sorun, sunucu trafiğinde yaşanan ani yoğunluk veya ağ tabanlı bir arızadan kaynaklanmış olabilir. Benzer kesintiler geçmişte de özellikle yoğun saatlerde yaşanmıştı.

Bazı kullanıcılar “Sunucuya bağlanılamıyor” uyarısı alırken, bazıları mağaza sayfalarının hiç yüklenmediğini belirtti. Ayrıca oyun içi sohbet ve arkadaş listesi özelliklerinin de çalışmadığı rapor edildi.

Steam Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Steam Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Valve Corporation, genellikle kısa süreli kesintilerde açıklama yapmıyor. Bu nedenle kullanıcılar şu an için resmi bir bilgilendirme bekliyor. Bazı bölgelerde erişimin kademeli olarak düzeldiği rapor edildi. Eğer yaşanan problem planlı bir bakım veya yazılım güncellemesi değilse, sistemin birkaç saat içinde normale dönmesi bekleniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
