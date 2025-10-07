Steam Çöktü mü? Steam’e Neden Girilemiyor, Sorun Ne Zaman Çözülecek?

Valve Corporation, genellikle kısa süreli kesintilerde açıklama yapmıyor. Bu nedenle kullanıcılar şu an için resmi bir bilgilendirme bekliyor. Bazı bölgelerde erişimin kademeli olarak düzeldiği rapor edildi. Eğer yaşanan problem planlı bir bakım veya yazılım güncellemesi değilse, sistemin birkaç saat içinde normale dönmesi bekleniyor.