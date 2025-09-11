onedio
Sözleri Bıçak Gibi: İç Çektiren 12 Parça

11.09.2025 - 21:02

Hem eğlenirken hem de hüzünlü hissederken müzik daima bizimle! Özellikle bazı şarkılar var ki melankolik anlarınızda resmen duygularınıza tercüman olur, sözleri kalbine bıçak gibi saplanır... Dinlerken bir yandan gözlerin dolar, bir yandan “Tam da beni anlatıyor!” diye iç çekersin. Gelin o parçalara birlikte bakalım. 👇

1. Adele - Someone Like You

2. Linkin Park - Numb

3. Billie Eilish - When the Party’s Over

4. Scorpions - Send Me an Angel

5. Coldplay - The Scientist

6. Judas Priest - Angel

7. Evanescence - My Immortal

8. Radiohead - Creep

9. Lionel Richie - Hello

10. Metallica - The Unforgiven

11. The Cranberries - Linger

12. Pink Floyd - Wish You Were Here

