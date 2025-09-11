Sözleri Bıçak Gibi: İç Çektiren 12 Parça

Hem eğlenirken hem de hüzünlü hissederken müzik daima bizimle! Özellikle bazı şarkılar var ki melankolik anlarınızda resmen duygularınıza tercüman olur, sözleri kalbine bıçak gibi saplanır... Dinlerken bir yandan gözlerin dolar, bir yandan “Tam da beni anlatıyor!” diye iç çekersin. Gelin o parçalara birlikte bakalım. 👇