Bir Mekanda Dans Eden Tesettürlü Kadın ve Zenne Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:30

Son günlerde sosyal medyada insanların sık sık önüne düşen bir video bu kez yargıyı harekete geçirdi. İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ve tesettürlü H.K.'nin “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret  ve Müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle;

“Sosyal Medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ”Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret  ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S.  gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir”

İkilinin dans ettiği görüntüler ise şöyleydi;

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
