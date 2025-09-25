Bir Mekanda Dans Eden Tesettürlü Kadın ve Zenne Gözaltına Alındı
Son günlerde sosyal medyada insanların sık sık önüne düşen bir video bu kez yargıyı harekete geçirdi. İzmir’de bir gece kulübünde dans eden zenne A.S. ve tesettürlü H.K.'nin “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılık açıklaması şöyle;
İkilinin dans ettiği görüntüler ise şöyleydi;
