Vizeler Başladığında Dizi İzlemenin Verdiği Keyiften Adı Konulamayan Öfkeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Vizeler Başladığında Dizi İzlemenin Verdiği Keyiften Adı Konulamayan Öfkeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 18:32

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Kelime şakası sevmeyenler kızmasın ama çok iyi fikir.

Adı şey olabilir mi, yetişkinlik?

Nasıldır şimdi o dizinin tadı...

Herkesin aklından bir kere geçmiştir.

Herkesin aklından bir kere geçmiştir.
Özenle dizmiş o da yeterli.

Özenle dizmiş o da yeterli.
👇

👇
Akşam ailecek içilen çayın tadını biliyorsan bunun nasıl ağır geldiğini de bilirsin.

Akşam ailecek içilen çayın tadını biliyorsan bunun nasıl ağır geldiğini de bilirsin.
"Detaylar"

"Detaylar"
Bunun bir de daha ileri yaşta olan versiyonu var.

Bunun bir de daha ileri yaşta olan versiyonu var.
Fiyat tahmini istediğinizde onlar da %70'e varan indirimlerle tahmin yapıp heves kaçırıyorlar.

Fiyat tahmini istediğinizde onlar da %70'e varan indirimlerle tahmin yapıp heves kaçırıyorlar.
😻

😻
Yarın görüşürüz 👋

