Boşuna Zaman Kaybettiren 2025'ten Ev İlanlarındaki Garip Detaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Boşuna Zaman Kaybettiren 2025’ten Ev İlanlarındaki Garip Detaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
08.11.2025 - 18:23

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Sabah uykusu bambaşka bir olay.

👇

2024, 2023, 2022...

Bu cümlenin verdiği hüzne hazırlıksız yakalandım.

👇

İlanlar ve ilan sahibi için aşırı anlam içeren önemsiz detaylar.

4 yıldır su içmiyormuş gibi içinin yanması var bir de.

Neden öyle olduk?

👇

27 de geçtiyse?

14 yaş garip bir eşik.

Yarın görüşürüz 👋

