Sizin İlişkinizi Anlatan Şarkı Bu Testin Sonunda!

17.11.2025 - 23:01

Her insanın ilişkisi hayatlarını farklı bir ritim ile etkiler. Kimi ilişkiler sakin ve huzurlu bir şekilde ilerlerken kimileri daha tutkulu ve fırtınalı olabilir. Ama fark etmez! Aşkın her hali bir müzik gibidir... Çünkü müzikler duyguların en saf halinin yansımasıdır. Bu yüzden her çift ilişkilerinin hikayesini anlatan bir şarkı bulabilir. 

Bize ilişkinizdeki anları, kahkahaları, gözyaşlarını ve mutlulukları anlatın. İlişkinizin melodisini keşfederek hangi şarkıya benzediğini bulalım!

1. Başlamadan önce cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! İlişkinizi hangi renge benzetirsiniz?

3. Gözlerinizi kapatın ve partnerinizle geçen bir günü düşünün! En çok ne yaparsınız?

4. İlişkinizde en çok söylenen cümle nedir?

5. Peki, partnerinizle unutamadığınız anlar seçeneklerden hangisine benzer?

6. Partnerinizin size hangi sürprizi yapmasını istersiniz?

7. İlişkinizin hangi mevsime benzediğini düşünüyorsunuz?

8. Son olarak! Arkadaşlarınız ilişkiniz hakkında ne söylüyor?

Perfect - Ed Sheeran

Love Story - Taylor Swift

My Heart Will Go On - Celine Dion

All of Me - John Legend

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
