Siyah Pantolonun Derin İzleri: Alişan Kaplıkaya ile Yaşamın İçinden

Benim de bir ailem var. Biz aile kavramının ne olduğunu bilmeden, evliliğe hazır olup olmadığımızı fark etmeden evlendik. Güzel umutlarla başlayan evliliğimiz nasıl çözeceğimizi bilmeden önümüze çıkan sorunlar karşısında sarsıldı. Öyle ki dağılma noktasına kadar geldi. Hatta boşanmak için mahkemeye bile gittim.

İkimiz de evliliğin büyüklerimizden gördüğümüz gibi bir yapı olduğunu sanıyorduk. Birbirimize sevgimizi anne babalardan ya hiç görmediğimiz ya da çok az gördüğümüz şekilde göstermeye çalışıyorduk. İletişimi sadece fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılayarak kuracağımızı sanıyorduk. Ne ben eşimi tanıyordum ne de eşim beni tanıyordu. İnsan tanımadığı biriyle nasıl iletişim kurabilir sizce? Sonradan anladım ki bırakın birbirimizi tanımayı, kendimizi bile tanımıyorduk.

Biz, ‘Kol kırılır yen içinde kalır.’ anlayışıyla büyümüş bir nesiliz. El âlem ne der tanrısının sadık kulları olarak yetiştik. Aman derdini kimseye söyleme, aman kimse duymasın, laf ederler, aman ailemizi kınamasınlar diye bastırıldık ve sindirildik. Toplumumuzda aileye nereden geldiğini bilmediğim bir kutsallık atfedildiği için insanlar sorunlarını kimseye anlatamadılar. Korktular.

Kariyerinde ve sosyal yaşamında zirvelerde yaşayan ben ailem dağıldıktan sonra düştüm, yer ile yeksan oldum. Kendimi toparlamak için terapi almaya başladıktan sonra eşimde olduğunu sandığım sorunların büyük oranda bende olduğunu fark ettim. Eşimden çok ona bakışımın sorunlu olduğunu, küçüklüğümden beri bastırıp ruhumun en dip noktalarına sakladığım ve bugüne kadar içimde taşıdığım sorunlarımı ona yansıttığımı gördüm. O güne kadar eşimin hatalarını düzeltmenin peşinden koşan ben bundan vazgeçtim ve kendi içsel yolculuğuma çıktım. Bir baktım ki ne göreyim: Kimse anlamasın diye ifade edemeyip içime gömdüğüm duygularımla iç dünyamı cehenneme çevirmişim. Önce kendimi deşifre ettim. Yüklerimi boşalttım. Kendimi tanımaya başladım. Özüme yaklaştıkça kendimle iletişimim güçlendi. Kendimle kavgamı durdurdum.

Anladım ki insan kendisiyle kavgalıysa başkalarıyla barışık olamıyor, kendisiyle barışık olanınsa etrafında kavga edecek kimse kalmıyor. Kendimle kavgam azaldıkça eşimle iletişimim de gelişme yoluna girdi. Hem kendimi hem de eşimi anlamaya ve sevmeye başladım.

Konferanslarımda bu yaşadıklarımı anlatmaya başlayınca büyük bir ilgiyle karşılaştım. İnsanlarla konuştukça birçok kimsenin benim yaşadıklarımı yaşadığını ancak bunu paylaşmaya cesaret edemediğini gördüm. Ben sadece kendi ailemi anlatmakla kalmamışım ve topluma ayna tutmuşum. İnsanlar bende kendilerini gördüler ve o yüzden ilgi gösterdiler.

Aile içinde iletişimi güçlendirmenin yolu öncelikle kendinle olan iletişimi güçlendirmektir. Sonra da eşinin ve çocuklarının kişilik yapılarını, mizaçlarını, iletişim biçimlerini öğrenerek ona göre yaklaşım sergilemektir. Bunlar yapıldığı takdirde tüm aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişimi uzun vadede çok sağlam kalır.