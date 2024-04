Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!

Özet: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training’de, Tanjiro ile Üst Dörtlü, Hantengu arasındaki destansı mücadelenin sonucunu keşfedin. Nezuko'nun güneşe karşı zaferini içeren Swordsmith Village Arc'tan 11. bölümün gösterileceği yapımda, Muzan Kibutsuji'ye karşı yaklaşan son savaşa hazırlık olarak Hashira tarafından yürütülen eğitimin başlangıcını içeren Hashira Training Arc'ın 1. bölümü de yer alıyor.

Yönetmen: Haruo Sotozaki

Oyuncular: Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Akari Kito