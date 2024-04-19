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Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 07:03

Nisan ayının ortasına geldiğimizde sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Cemre Baysel ve İlhan Şen'in yer aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye kadar toplamda 13 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training

Özet: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training’de, Tanjiro ile Üst Dörtlü, Hantengu arasındaki destansı mücadelenin sonucunu keşfedin. Nezuko'nun güneşe karşı zaferini içeren Swordsmith Village Arc'tan 11. bölümün gösterileceği yapımda, Muzan Kibutsuji'ye karşı yaklaşan son savaşa hazırlık olarak Hashira tarafından yürütülen eğitimin başlangıcını içeren Hashira Training Arc'ın 1. bölümü de yer alıyor.

Yönetmen: Haruo Sotozaki

Oyuncular: Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Akari Kito

2. Aşk Filmi

2. Aşk Filmi

Özet: Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Gece, hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, topmodellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.

Yönetmen: 

Deniz Denizciler 

Oyuncular: Cemre Baysel, İlhan Şen, Onur Büyüktopçu

3. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)

3. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)

Özet: Atatürk 1881 - 1919 (2. Film), Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. Mustafa Kemal, 1915 yılında Gelibolu cephesinde büyük bir sınav vermiştir. Ancak onun önünde başka savaşlar da vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek olan Mustafa Kemal sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Ancak cephelerde verdiği bu büyük başarıların ardından İstanbul'a dödüğünde Mustafa Kemal'i kötü bir sürpriz bekler.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür

4. Arap Kadri

4. Arap Kadri

Özet: Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise canlılar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da çomak sokar. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur.

Yönetmen: 

Emre Kavuk 

Oyuncular: Necip Memili, Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı

5. İç Savaş

5. İç Savaş

Özet: İç Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor. Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gider.

Yönetmen: Alex Garland 

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

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6. Tutsak Abigail

6. Tutsak Abigail

Özet: Tutsak Abigail, kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birinin 12 yaşındaki balerin kızı, bir grup suçlu tarafından kaçırılır. 50 milyon dolarlık fidye isteyen suçluların, parayı almak için yapmaları gereken tek şey kız sadece 1 gece göz kulak olmaktır. İzole bir malikaneye giden suçlular, burada giderek artan şiddetin içinde azalmaya başlar. Çok geçmeden onlar malikanede düşündükleri gibi normal olmayan bir kız ile kilitli kaldıklarını fark ederler.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir

7. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

7. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

Özet: Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, 9.canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediyor. Beckett, kendisine verilen hayatları hafife alan şımarık bir kedidir. Dünyadaki arıları kurtarmak için deneyler yapan, tatlı ve çalışkan sahibi Rose’un aksine Beckett’ın hayatı sadece yiyerek ve yatarak geçer. Dokuzuncu hayatını dikkatsizce kaybettikten sonra, kendisine ikinci bir şans verilmesi ve hatalarından ders çıkarabileceğini göstermesi için yalvarır. Elbette talebi ilk başta reddedilir, beklenmedik bir anda Kapı Bekçisi onun yeni bir yaşam grubuyla dünyaya dönmesine izin verir. Tabi hayata yeniden dönmesinin belirli koşulları olacaktır.

Yönetmen: Christopher Jenkins

Oyuncular: Mo Gilligan, Bill Nighy, Jeremy Swift

8. Nûfer

8. Nûfer

Özet: Nûfer, geçmişte yapılan lanetli bir anlaşma sonucu yaşanan olayları konu ediyor. Farklı zamanlarda, farklı ikllimlerde geçmişe dayalı lanetli bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmanın tohumlarını zamanla büyüten evren, iki ayrı dünyanın varlığı olan Nefer ve Belis'i bir araya getirir. Ay yüzlü Belis, bu anlaşmanın tek masum tohumudur.

Yönetmen: Emrah Tarım

Oyuncular: Ozan Güler, Nazan Bayazıt, Selahattin Taşdöğen

9. Çılgın Yolculuk

9. Çılgın Yolculuk

Özet: Çılgın Yolculuk, evde ortaya çıkan garip kapıdan geçip bambaşka bir dünya ile karşılaşan Saleh’in hikayesini konu ediyor. Saleh ve Doria mutsuz bir yaşam süren bir çifttir. Oğullarının çıkardığı sorunlardan birbirlerini suçlayan Saleh ve Doria, sorumluluk almaktan kaçınır. Bir gün yaşadıkları büyük bir tartışmanın ardından Doria evi terk eder. Evde yalnız kalan Saleh, çatı katında tuhaf ışıklı bir kapının ortaya çıktığı keşfeder. Merakla kapıdan geçen Saleh, kendisini hayatının daha iyi bir versiyonunun bulunduğu parelel bir dünayda bulur.

Yönetmen: Ahmed El Gendy

Oyuncular: Hannah El Zahed, Hesham Maged, Mohamed Tharwat

10. Robot Düşleri

10. Robot Düşleri

Özet: Robot Düşleri, yalnızlığından kurtulmak için kendisine robot bir yol arkadaşı yapan Dog'un hikayesini konu ediyor. Manhattan’da yaşayan Dog, artık yalnız olmaktan iyice sıkılmıştır. Bir gün televizyonda izlediği reklamın ardından, kendisine robottan bir yol arkadaşı yapmaya karar verir. Dog, Robot'u yaptığında artık yalnızlıktan kurtulduğunu hisseder. Ancak bir yaz gecesi Dog, Robot'u kumsalda terk etmek zorunda kalır. 

Yönetmen: Pablo Berger 

Oyuncular: Ivan Labanda, Rafael Calvo, Graciela Molina

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11. Kimsesiz

11. Kimsesiz

Özet: Kimsesiz, şarkıcı olmak için İstanbul'a giden Nezir'in bu süreçte yaşadıklarını konu ediyor. Nezir, en büyük hayali şarkıcı olmak olan bir gençtir. Hayallerine kavuşmak isteyen Nezir, bu amaçla soluğu İstanbul'da alır. Ancak Nezir, hayallerine ulaşmak için çabaladığı bu yolda türlü engellerle karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Rıdvan Ahmet

Oyuncular: Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım, Recep Bülbülses

12. Dali'yi Beklerken

12. Dali'yi Beklerken

Özet: Dali'yi Beklerken, ünlü ressam Salvador Dali’nin köyüne gitmesiyle hayatı değişen başarılı bir şefin hikayesini konu ediyor. Ferrnando, İspanya’nı en ünlü Fransız lokantasında çalışan yetenekli bir şeftir. Onun hayatı, bir gün kendisini kardeşi Alberto ile dünyaca ünlü ressam Salvador Dali’nin yaşadığı yer olan Cadaques köyünde bulmasıyla bambaşka bir hal alır. Şef ile ressamın yollarının kesişmesiyle yepyeni ve ilham dolu bir aşçılık anlayışı ortaya çıkacaktır.

Yönetmen: David Pujol 

Oyuncular: Pol López, Ivan Massagué, José Garcia

13. Bulanık

13. Bulanık

Özet: Film, paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının dejavularından ve sıkıştığı evrenlerden gerçek dünyaya geri gelme çabasını anlatıyor.

Yönetmen: Aykut Taşkın

Oyuncular: Pelin Sönmez, Gökhan Tevek, Zeus Kabadayı

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