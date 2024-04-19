Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!

Özet: Tutsak Abigail, kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birinin 12 yaşındaki balerin kızı, bir grup suçlu tarafından kaçırılır. 50 milyon dolarlık fidye isteyen suçluların, parayı almak için yapmaları gereken tek şey kız sadece 1 gece göz kulak olmaktır. İzole bir malikaneye giden suçlular, burada giderek artan şiddetin içinde azalmaya başlar. Çok geçmeden onlar malikanede düşündükleri gibi normal olmayan bir kız ile kilitli kaldıklarını fark ederler.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir