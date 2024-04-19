Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Cemre Baysel'in Başrolünde Yer Aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye 13 Film Vizyonda!
Nisan ayının ortasına geldiğimizde sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Cemre Baysel ve İlhan Şen'in yer aldığı 'Aşk Filmi'nden 'Atatürk 2'ye kadar toplamda 13 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training
2. Aşk Filmi
3. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)
4. Arap Kadri
5. İç Savaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Tutsak Abigail
7. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı
8. Nûfer
9. Çılgın Yolculuk
10. Robot Düşleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kimsesiz
12. Dali'yi Beklerken
13. Bulanık
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın