Profesyonel Suçlu! Profesyonel Hamile! 472 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın, 14. Kez Doğum Yaptı Yine Serbest Kaldı
Profesyonel Suçlu! Profesyonel Hamile! 472 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın, 14. Kez Doğum Yaptı Yine Serbest Kaldı
Bayrampaşa’da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.
14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Ceylan Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı. Polis merkezine götürülen Çiçek'in 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan Ceylan Çiçek'in bir kez daha serbest kaldığı ortaya çıktı.
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Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi.
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Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi.
Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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