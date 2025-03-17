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Profesyonel Suçlu! Profesyonel Hamile! 472 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın, 14. Kez Doğum Yaptı Yine Serbest Kaldı

Profesyonel Suçlu! Profesyonel Hamile! 472 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın, 14. Kez Doğum Yaptı Yine Serbest Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 14:53

Bayrampaşa’da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. 

14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Ceylan Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı. Polis merkezine götürülen Çiçek'in 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan Ceylan Çiçek'in bir kez daha serbest kaldığı ortaya çıktı.

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Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36)  yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi.

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi.

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi.

Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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