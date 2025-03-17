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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.03.2025 - 18:01

Şans dönüyor... Heyecanlı ve hareketli bir Salı gününe başlıyoruz. Hareketlilik açısında pazartesi tadında geçecek bugün, enerjiniz ise yüksek olabilir. Bir hedefiniz varsa harekete geçmek için güzel bir gün, bizden söylemesi. 

Peki, 18 Mart Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Mart Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün her zamankinden çok daha cesur ve atılgan olabilirsin. Hayata karışmanın tam zamanı! Anı yakalamalı, gerek zihinsel gerekse bedensel anlamda hareket enerjisiyle dolmalısın. Yerinde durmaman gereken bir güne başlıyoruz. Zira her harekette güçlenebilirsin. 

Tam da bu aşamada hedeflerine odaklanmalısın. Ertelediğin ne varsa bugün başlamalısın, ama acele etmemeli ve adım adım ilerlemelisin. Düşünerek hareket etmeli, liderlik vasıflarını ortaya çıkararak kendini göstermenin bir yolunu mutlaka bulmalısın. Bu sayede ne istersen elde edebilirsin. Hatta istediğinden ve beklediğinden de fazlasını elde ederek gücünü kanıtlayabilirsin. İşte bu sana terfi ve ilerleme fırsatları sunacaktır. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim ya da tutkulardan mı demeliydik? Çünkü bu sıralar aşktan ziyade tutkularına odaklanabilirsin. Dürtülerinle hareket ederek anlık ve yüzeysel yakılaşmalar yaşayabilirsin. Açıkçası bu sana çokça iyi gelecektir, oluruna bırak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün enerjini doğru yönetmeye ve zamanı verimli kullanmaya odaklanmalısın. İş hayatı, kariyer ve eğitim süreçleri kadar kendine de vakit ayırmalısın. Bu sayede enerjini hafta sonuna dek koruyabilir, hayatında istikrar sağlayabilirsin. Hatta bize soracak olursan, sağlığını da ihmal etmemeli bedensel ve ruhsal olarak iyi olma haline yönelmelisin. 

Belki de bugün spora başlayabilir, bir uzman desteği alarak sağlıklı beslenme takvimi oluşturabilir ve üzerindeki gereksiz yüklerden kurtularak stres faktörünü hayatından çıkarabilirsin. İşte tüm bunlarla birlikte rahata erebilir, huzura kavuşabilirsin. Güçlü bir şifa enerjisine kavuşmak üzeresin, bu fırsatı kaçırma ve kendin için daha fazlasını iste. 

Peki, biraz dinlemek desek? Şöyle arkana yaslanıp bir süre de olsa düşünmeden durmak! Bunun için kısa bir tatil ve hafta içi kaçamağı iyi olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sosyal hayatında keyifli bir hareketlilik söz konusu olabilir. Hayatına neşe katacak tanışmalar ve yakınlaşmalar yaşanabilir, güçlü bağlar kurulabilir. Aman dikkat, bu aralar dostluk aşka da dönüşebilir... Belki de kalbinin sesini dinlemenin ve görmezden geldiğin romantizmi kucaklamanın zamanı gelmiştir, ne dersin? 

Özellikle de uzun zamandır hayatında olan ve desteği ile yolunu aydınlatan o kişi ruh eşin olabilir! İşte bu aşkı bulmuşken retroyu beklemene gerek yok. Duygularını kucaklayarak sevgiden güç alabilirsin. Böylece mutluluğu yakalayabilir, bir anda evlilik kararı bile alabilirsin.  

Sosyal hayatındaki hareketlilik aşkın yanı sıra güçlü iş bağlantılarına da dönüşebilir. Dostların ya da arkadaşlarınla kuracağın bir iş için imzalara bugün atılabilir. Küçük bir uyarı: Her şeyin doğru olduğundan emin olsan da bugün atacağın her imza öncesi belgeleri dikkatle oku. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aile arasında konuşulacak çok şey olabilir! Bir süredir tartışma konusu olan paranın paylaşılması, gücün dengelenmesi ve aile işinin düzene sokulması gündeme gelebilir. Tüm ailenin bir araya gelerek kararlar alması ve böylece hem aile içi düzenin hem de kariyer planlarının değişmesi söz konusu olabilir. 

Tam da bu noktada kararlı bir duruş sergilemeye, istediğini elde etmek için duygusal dengeni sağlamaya ve biraz da ısrarcı olmaya ihtiyacın olabilir. Zira sevdiklerin uğruna hedeflerinden vazgeçme potansiyelin var. Ancak bu kez olmaz! 

Belirlediğin hedefler doğrultusunda ilerlemeye cesaret edersen belki de kendi başına yönetimi eline alabilir, güç elde edebilirsin. Aile içinde de iş hayatında da otoriteni gösterebilir, lider rolünü üstlenerek hedeflerine bir hayli yaklaşabilirsin. Kendine güven! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün keşfetmeye hazırsın! Farklı olanı her zamankinden çok daha büyük bir dikkatle bulacak, ilgini çeken her yerde özel bir şeyler göreceksin adeta. Tam da bu noktada meranı yenilmek, farklı olanın peşinde koşmalısın, belki de! Hayatına hareket getirecek, ama daha da önemlisi başarı getirecek farklılıklarla ilgilenmelisin. 

Belki yeni bir eğitime katılabilir, akademik kariyer konularına eskisinden çok daha güçlü bir şekilde odaklanabilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsin. Teknoloji ile harmanlayarak oluşturacağın fikirler ve projelerle iş dünyasının yıldızı da olabilirsin. Alışılmışın dışına çıkmaktan korkma!  

Hazır sınırları zorluyor, farklı olana odaklanıyorken özel hayatında da yeniliğe ne dersin? Yeni bir aşka yelken açmanın geçmişi geride bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Yeni birini keşfederek güçlenebilir, kendini de bulabilirsin bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün güçlü sezgilerine kulak vermelisin. Özellikle finansal konularda şanslı olduğun bu dönemde bereketli kazanç için rasyonel veriler ve mantıklı adımların yanı sıra içgüdülerine de güvenmelisin. Hatta bu aralar yatırım yaparken yönünü her zamankinden çok daha kolay belirleyebilirsin. 

Fayda-zarar ilişkisi kurmak konusunda sahiden profesyonelsin! Belki bu güçlü yanını harcamalarını planlarken de kullanmalısın. Zira bir süredir elindeki parayı biriktirmek yerine biraz fazlaca harcıyor gibisin. Hazır kuvvetli bir kazanma döngüsündeyken elindekini daha verimli şekillerde kullanmayı da bir dene deriz. 

Tüm bunların yanında stresten uzak durmayı da unuma. Sana iyi gelecek dostların ve sevdiklerinle vakit geçir. Biraz sosyalleşmek ve sevdiklerinle keyifli anlar yaşamak sana çokça iyi gelecektir bu ara. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ortaklık ilişkilerin köklü bir değişime uğrayabilir. Üzerindeki mal-mülk, atalarından kalan miras ya da ortak şirket paylaşılabilir. Hatta bir süredir devam eden anlaşmazlıklar son bulabilir ya da hukuki süreçler lehine tamamlanabilir. Paranın yönetiminin sana geçeceği bu dönemde kendi kararlarını vermelisin. 

Belki de yeni ortaklıklar kurabilir, girişim ve yatırımlarında bugüne dek izlemediğin yollar izlemeyi düşünebilirsin. Yenilik enerjisi sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek ve daha fazlasını elde etmek için ilham da olacaktır. Bu fırsatı kaçırma, maddi anlamda özgürleşerek büyüme şansını yakala. 

Tüm bunların yanında biraz da aşktan mı söz etsek? Zira Merkür ve Venüs'ün retro etkisinde romantik ilişkilerde eskisinden çok daha cesur olabilirsin. Hatta bir klişe de olsa söylemeden geçmeyelim, 'seviyorsan git konuş bizce.' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sağlıklı bir yaşama odaklanmalısın. Bedensel anlamda iyi olduğuna emin olmak için biraz da vücudunu dinlemelisin. Özellikle stres kaynaklı sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı basit önlemler de alabilirsin. 

Tabii bir yandan da kendini güçlü, sağlıklı ve enerjik hissetmek için fiziksel aktivitelere de yönelebilirsin. Kalıcı bir egzersiz düzeni oluşturarak bedensel ve zihinsel anlamda hafifleyebilirsin. 

Tüm bunların yanında artık hayatındaki stres faktörlerini ortadan kaldırman şart. Biraz rahatlamaya ve huzura ihtiyacın olduğu aşikar. Kendine yeni bir yol çizerek belki de günlük rutinlerini daha verimli hale getirerek huzur bulmalısın. İstediğin hayatı yaşamak için çalışmalı, hedeflerine ulaşmak için zihnindeki düşünceleri tekrarlamayı bırakıp ilerlemeye odaklanmalısın. Yani sahiden harekete geçerek bile stresten uzaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşka odaklanabilirsin... Duygularınla hareket edebilir, heyecana kapılabilir ve kalbinin sesini dinleyerek istediğin gibi davranmayı tercih edebilirsin. Önünü arkasını düşünmeden öylesine kararlar vermeye bir hayli açıksın. Özgür ruhunun ortaya çıktığı bugün ciddi konuları, iş hayatına, kariyerine ve finansal konulara dair kararları ertelesen iyi edersin. 

Ama kalbinin sesini dinlemeyi bırakmamalısın. Kim bilir belki de bu heyecan seni gerçek aşka götürür. Tabii bu her ne kadar sıcak ve güçlü bir ihtimal olsa da anlık heveslere kapılabilirsin bugün. Dikkatli ol yüzeysel ilişkiler ve flörtleşmeler bir anda ciddileşebilir. 

Hayata sıkı sıkıya sarıldığın bugün maceracı ruhunu da uyandır. Sana keyif veren şeyleri yapmaya, hobilerin ve ilgi alanlarına odaklanmaya çalış. Bir yandan da sevdiğin insanlarla keyifli bir akşam yemeği organize etmeyi bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün özgürlüğü geçmişte bulabilirsin. Sevgiye ve eskiye dönebilirsin... Her zamanki ileriye dönük ve mantıklı halin yerini; duygusal ve nostaljik bir kişiliğe bırakabilir. Adeta çocukluğunu özlediğini hissedebilir, hayatında artık değişen düzenden kaçmak isteyebilirsin. 

Tam da bu noktada yuva sıcaklığına ihtiyaç duyabilirsin. Ailen ve sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Belki de tüm aileyi bir araya toplama sırası sendedir. Sevgi bağlarını güçlendirmeli ve küslükleri de bitirmelisin. Özellikle kardeşlerin veya çocukların söz konusu olduğunda herkesi yanı başında isteyebilirsin. Uzakları yakın etmek için bir anda karar verip yola bile çıkabilirsin. Uzaktaki yakınlarına kavuşmak sana iyi gelecektir. 

Gelelim iş hayatına! Bu aralar iş yerinde de farklı bir bakış açısıyla hareket edebilir, geleneksel yöntemleri günlük yaşantına entegre edebilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hiç durmak istemeyeceksin. Her an üretecen canlı ve heyecanlı bir zihinle keşfetmeye odaklanabilirsin. Tam da bu noktada her zamanki teknoloji ve yenilik odaklı zihninin geçmiş ile geleceği harmanlamasına izin vermelisin. Geleneksel yaklaşımların gündeminde olabileceği bu dönemde Venüs etkisindesin. Bu yüzden fikirlerini eskiyle yeniyi bir araya getirerek bambaşka bir boyuta taşıyabilirsin. 

Bu arada yarım kalanlara da odaklanabilirsin. Belki yıllar önce denediğin bir çalışmayı günümüz teknolojisiyle yeniden masaya yatırmalısın. Sadece proje olarak değil yarım kalan duygulara ve aşklara da kapılabilirsin. 

İşte şimdi işler biraz karışabilir... Kalbinin sesini dinlemeli, geçmiş ile şimdi arasında bir seçim yapmalısın. Ancak bu sayede aşk hayatında bir düzen sağlayabilirsin. Bakalım kalbin geçmişi terk edebilecek mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bir hayli cesur ve öz güvenli olabilirsin. Kendi hayatını ve hatta etrafındaki pek çok insanın hayatını yönetebilir, kontrolü ele alabilirsin. Özellikle de bir süredir bitmeyen tartışmalarda ve hukuki süreçlere dönüşen belirsizliklerde sona yaklaşıyorsun. Zira artık bitirmek konusunda bir hayli kararlısın. 

Tam da bu noktada huzur bulmak ve yüklerinden arınmak için her şeyi yapabilecek bir güce sahipsin. İlham verici bir netlik, kararlılık ve gözü karalıkla ne istediğini biliyorsun. İstediğini elde etmek için harekete geçmek seni gerçek bir lider yapacak, bizden söylemesi. 

Bir de eğitim hayatına odaklanmanın tam zamanı. Hayatını yönetebilecek güce sahip olduğun bu dönemde yeni ufuklar açabilirsin kendine. Gelişebilir, öğrenebilir ve keşfedebilirsin. Bu sayede başarılı ve mutlu da olabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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