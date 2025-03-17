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Tarot Falına Göre 18 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Mart Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, kendine vakit ayırabileceğin bir gün olacağını söylemek istiyorum. Gelecekle ilgili biraz düşünmeye ne dersin? Şu anki işini seviyor musun mesela? Ya da okulunu? Bunları değiştirmek için neler yapabilirsin? Bugünü geleceğini ve kendini düşünerek geçireceğin bir gün olarak kullanmanı tavsiye ederim. Ayrıca, sevdiğin birinden güzel bir haber alacağını da söylemem gerekiyor. Bu haber, hanenize mutluluk getirecek!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir güçlü kalmak için kendini zorladığın bir dönemden geçtiğini görüyorum. Yaşadığın onca şeye rağmen gülümsemeyi başarmış ve etrafındaki insanlara 'iyiyim' demişsin. Fakat her şeyi içine atarak hiçbir şeyi çözemeyeceğini söylemem gerek. Bana soracak olursan güvendiğin insanlara içini açmalısın artık. Bence kendini çok daha rahatlamış ve iyi hissedeceksin. Dertler paylaştıkça azalır demişler. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; Baş Rahibe"

Ay ne bu kamburluk böyle? Resmen omuzlarındaki yükten dolayı oturuşun bile değişmiş! Şöyle bir silkelen de kendine gel sevgili okurum. Sana bu haller hiç yakışmıyor gerçekten! Sen kendine biraz daha güvenmeye başlayıp harekete geçince hayat sana koşar adımlarla gelecek merak etme. Bununla beraber, maddi açıdan da gelişme yaşayacağının müjdesini vereyim. O zamana kadar kemer sıkma politikası izlesen iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. 'İşim bu kadar başımdan aşkınken ne aşkı?' diye düşünüyor olabilirsin. Bana soracak olursan tam da zamanı sevgili okurum! Zor döneminde bir hızır gibi yetişen bu kişi, bütün kötü hislerinin geçmesini sağlayacak. İlişkiniz de böylece sağlam bir zemin üstüne oturmuş olacak. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, çok uzun zaman önce flörtleştiğin ya da sevgili olduğun kişiden mesaj alabileceğini görüyorum. Uzun süredir iletişimde olmadığın bu kişi, bütün pişmanlığını dile getirerek deyim yerindeyse ayaklarına kapanacak ve senden bir şans daha isteyecek. Sen ne diyeceksin? Bugünlerde hassas bir dönemden geçtiğini ve bu yüzden şans vermek isteyebileceğini görüyorum. Bence bir kez daha denemekten zarar gelmez. Fakat şimdiden uyarayım, en ufak yanlışında bu kişiyi silmelisin hayatından!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, gerek sorumluluklarından gerek ise de yaşadığın bazı belirsizliklerden dolayı patlamaya hazır bir bomba gibisin adeta. Senden biraz daha sakinliğini korumanı istiyorum. Hayatındaki belirsizlikler bugün alacağın bir haberle beraber yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlayacak. Güzel günler pek yakın diyebilirim! Bununla beraber, bugün birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin. Düzenli beslenmeli ve abur cuburu biraz azaltmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, günlük hayatına biraz da olsa mola vererek dinlenebileceğin bir gün olacak. Tabii yarından itibaren her şey eskisi gibi tüm temposuyla devam edecek! O yüzden sen bugün enerjini olabildiğince toplamaya bak. Bununla beraber, son zamanlarda da gösterdiğin çalışkan performansından dolayı akademik başarınla ilgili bazı pozitif geri dönüşler alacağını belirtmem gerekiyor. Dolayısıyla senden beklenen sorumluluklar da artacak. Merak etme, kartında yıkılan kule çıkmış olsa da senin her şeyi başarıyla tamamlayacağını görüyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kartını açar açmaz, geçmişinde yaşananlardan sonunda kurtulduğunu fark ettim. İyisiyle kötüsüyle yaşananlar yaşandı ve artık her şey geçmişte kaldı. İstesen de elinden bir şey gelmiyor. En iyisi zaten şu ana ve geleceğe odaklanmak değil mi sevgili okurum? Gelecek demişken önümüzdeki günlerde geleceğini şekillendirecek bir teklif alabilirsin. Bu konu üzerine biraz düşünmelisin. Her şeyin içine sinmesini istiyorum. Benim fikrimi soracak olursan cesaretini toplamalı ve değişimi kucaklamalısın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda insanların, başka birilerinin hayatına burunlarını sokmasından ne kadar nefret ettiğini fark etmişsin. Maalesef geleceğinle ilgili kararlarına karışan çok fazla insan var etrafında. Kimileri sana güzel tavsiyeler verse de kimileri yalnızca kafanı karıştırıyor. Bu insanlara daha fazla prim vermemelisin. Emin ol, ben de insanların nasıl bu kadar kötü olabileceğini sık sık sorguluyorum. Bununla beraber, hayatında bir dönüm noktasına yaklaşıyorsun. Senin adına çok heyecanlıyım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, pozitif bir şekilde güne başlayacak olsan da ilerleyen saatlerde çevrende bazı sorunlar gözlemleyebilirsin. Tadın kaçacak, kabul. Yine de kafana fazla takmamaya çalış. Bununla beraber, aşk hayatında olan problemlerin yakın zamanda çözüme kavuşacağını söyleyebilirim. Bu süreçte önemli olan, kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmek. Düşüncelerini özgürce söylemekten vazgeçme. Yeri geldiğinde alttan al ama düşüncelerine gereken önemi ver.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, bir süredir yapmak isteyip de yapamadığın o şeyi sonunda planlayacaksın. Bu sana çok iyi hissettirecek ve kendine olan güvenin de artacak. Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu da üzülerek belirtmek istiyorum. Bana soracak olursan, bu kişiyi en kısa zamanda hayatından çıkarmalısın. Bir ipucu, bu kişinin ismi O veya Ö ile başlıyor!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün içinde nedenini tam olarak bilemediğin bir neşe var. Uzun bir aradan sonra üstelik havalar kötüleşmesine rağmen bu şekilde hissetmene inan çok sevindim. Hayat bazen böyledir, çok da sorgulamamak lazım. O gün neşeliysen bunu sonuna kadar kutla ve hayatının tadını çıkarmaya bak. Bununla birlikte, gün içinde bir arkadaşından şaşırtıcı haberler alabileceğini de belirtmek istiyorum. Bakalım neler duyacak kulakların?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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