Sen Zayıflıklarını Gizleyebiliyor musun?
Sen Zayıflıklarını Gizleyebiliyor musun?
Herkesin zayıf yönleri vardır; bu, insan olmanın doğal bir parçası. Ancak kimimiz bu zayıflıkları başarıyla gizlerken, kimimiz onları saklamaktan ziyade kabullenip göstermekten çekinmez. Peki ya sen? Zayıf yönlerini başkalarından ne kadar iyi gizleyebiliyorsun? Yoksa onları saklamak yerine kendine mi güveniyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Zor bir durumla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
4. Eleştiri aldığında nasıl hissedersin?
5. Duygularını kolay ifade edebilir misin?
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6. Sosyal ortamlarda kendini ne kadar rahat hissedersin?
7. Başarısızlıktan korkar mısın?
8. Bir işte zorlandığında bunu başkalarına belli eder misin?
9. Dış görünüşüne ne kadar önem verirsin?
10. Başkalarına karşı ne kadar açık sözlü olursun?
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Sen zayıflıklarını çok iyi gizliyorsun!
Sen zayıflıklarını çoğu zaman gizleyebiliyorsun!
Sen zayıf yönelerini gizleyemiyorsun!
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