Sen Zayıflıklarını Gizleyebiliyor musun?

Sen zayıflıklarını çok iyi gizleyebilen ve dışarıya güçlü bir imaj yansıtan birisin. Hayatında zor anlar yaşasan bile, bunları kimseye hissettirmezsin. Her zaman çözüm odaklı hareket eder, duygusal ve fiziksel olarak kontrolünü korursun. İnsanlar seni güçlü, özgüvenli ve kararlı biri olarak tanır. Bu yeteneğin sayesinde zorluklarla başa çıkma kapasiten oldukça yüksek ve karşılaştığın her sorunu kendi içinde çözebilirsin. Zayıf yönlerini dışarıya göstermek senin için zayıflık değil, güçsüzlük olarak algılanabilir, bu yüzden onları saklamakta ustasın. Ancak bu durum, bazen duygusal olarak yorulmana ve başkalarından yardım istemekten çekinmene yol açabilir. Her zaman güçlü olman gerekmediğini unutmamalı ve bazen zayıf yönlerini paylaşmanın da seni insan yapan bir unsur olduğunu kabul etmelisin. Zorluklarla başa çıkma yeteneğin ve kontrolünü koruyabilme becerin! Hayata karşı güçlü duruşun, seni her zaman ayakta tutuyor.