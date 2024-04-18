Prens Dizisinde Oynayan Çağlar Ertuğrul'un Rolünün Adının Ünlü Bir Futbolcudan Geldiği Ortaya Çıktı!
Prens Dizisinde Oynayan Çağlar Ertuğrul'un Rolünün Adının Ünlü Bir Futbolcudan Geldiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, BluTV'nin kahkahalara boğan dizisi Prens'in ikinci sezonuna dahil oldu. Dizide Vandyke adlı bir korsanı canlandıran Ertuğrul ile dizinin başrolü ve yazarı Giray Altınok karakterlerin isimlerinin nereden geldiğini Birsen Altuntaş'ın röportajında itiraf etti. Detaylar içerikte!
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BluTV'nin sevilen dizisi Prens, ikinci sezonuyla hayranlarla buluşmaya devam ediyor. Giray Altınok'un yazıp başrolünü oynadığı diziye bu sezon yeni oyuncular dahil oldu.
Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli ve Elçin Sangu'nun da katıldığı Prens'e Çağlar Ertuğrul'un dahil olması izleyenlerin çok hoşuna gitti. Ünlü oyuncu dizide Vandyke adlı bir korsan karakteriyle karşımıza çıktı.
Çağlar Ertuğrul'un karakterinin isminin nereden geldiği çok merak ediliyordu ve nihayet adının nereden geldiği ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine konu olan röportaja göre Giray Altınok Prens'teki bazı karakterlerin isimlerini bir futbol sitesinden maçları takip ederken buluyormuş.
Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Vandyke karakterinin adı da Liverpool’un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk'ten geliyormuş. Çağlar Ertuğrul karakteriyle ilgili yaptığı açıklamada,
Altuntaş'ın röportajında konuşan Giray Altınok da ekliyor:
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Dizide kuzeyli bir korsan olan Kaptan Vandyke’ın yolu Prens ile kesişiyor. İkili kuzey krallığına kız istemeye gidiyorlar. Bakalım onları hangi maceralar bekliyor?
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