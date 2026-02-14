onedio
Silinmeden Yetişin: 8-13 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 8-13 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 11:58

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Mert Demir

Mert Demir

Mert Demir, Konya konseri sonrası yaptığı paylaşımda portresini gösterdi.

Seda Bakan

Seda Bakan

Seda Bakan, evinin bahçesine kedisi eşliğinde senaryosuna gömüldü.

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, kırmızı eldivenli kombiniyle bir davetteki pozlarını paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ, çamura bulanmış ATV’sinin üzerinde ayaklarını uzatmış keyif yaparken objektife poz verdi.

Gülşen

Gülşen

Şarkıcı Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını Instagram profiline eklemesiyle gündem olurken, bu haberi mizahla karşılayıp “benim ilişkiye alışma sürem” notunu düştü.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal, sabah uykusundan kedisinin başında tepinmesiyle uyandı.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, arabada çektiği bu selfieyle yine kirpiklerini konuşturdu.

Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil, ikiz kızlarının yaptığı iki yandan kuyruklu saç modeliyle aynaya karşı poz verdi

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
