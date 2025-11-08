onedio
Silinmeden Yetişin: 2-8 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
08.11.2025 - 11:25

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı

Saat 05:38'te TV’de maç, ekranın önünde de kedisi ile “Evet annecim uyumaya çalışıyoruz” notuyla paylaşım yapan, Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'yı uyku tutmadı!

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı aşkı hız kesmiyor! Çift bu kez güneşi altın saatinde yakaladı; beyaz gömlekli uyumları ve arabadaki tatil pozu “yazı bitirememişler!” dedirtti.

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici, hakkında çıkan “hem güldü hem ağladı” haberini kendi hesabında paylaşıp “Buyumdur. Gelmiş geçmiş en beceriksiz ünlüyüm.” diyerek kendisiyle dalga geçti!

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Sosyetenin en cool gelinlerinden Nazlı Sabancı yine ders başında! Ev, moda, davet derken akademik kariyeri de bırakmıyor!

Ersin Korkut

Ersin Korkut

Setten gelen Yılmaz–Mustafa–Kıvanç–Ersin pozu magazini güldürdü!  Ersin Korkut'un “bütün yakışıklılar bir aradayız” notu: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ersin Kokut'u buluşturdu!

Aslı Enver

Aslı Enver

Evliliğinde mutluluğu bulan Aslı Enver, minicik prensesi Elay’ı da yanına alıp şehir turuna çıktı. Arabada anne–kızın yüzündeki o kocaman gülümseme tebessüm ettirdi.

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı arşivleri açtı, Hakan ve Hacı Sabancı’nın çocukluk yıllarına ışık tuttu. “Time flies fast… hem de çok hızlı” notuyla paylaştığı o kareyle eskilere gitti!

Hande Erçel

Hande Erçel

Son dönemde İngilizce videosu yüzünden konuşulan Hande Erçel, kulis arkası siyah–beyaz pozuyla “ben işimdeyim” mesajı verdi. Derin dekolteli tarzıyla ortalığı ateşe verdi!

