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Sihirbaz Gibi: Esnafı Saniyeler İçinde Dolandıran İki Hırsızın Sürati Pes Dedirtti

Sihirbaz Gibi: Esnafı Saniyeler İçinde Dolandıran İki Hırsızın Sürati Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 23:20

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Hırsızlar her gün kurbanlarını tuzağa düşürmek için daha yaratıcı ve ilginç teknikler geliştiriyorlar. Bu, hırsızlık olaylarını daha da tehlikeli ve tahmin edilemez kılıyor. Dolayısıyla, bu durum, insanların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı her zaman uyanık olmalarını gerektiriyor. Özellikle esnafın, bu konuda her zaman tetikte olması önemli.

Antalya'da bir esnafı dolandıran iki hırsız, saniyeler içinde elindeki parayla adamın verdiği parayı değiştirdi. Hzılarıyla pes dedirten iki hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Durumdan şüphelenen adam durumu sorgulayınca hırsızlar "Oğlanlar duymasın, senin yaptığın çok ayıp" diyerek üste çıktı.

Durumdan şüphelenen adam durumu sorgulayınca hırsızlar "Oğlanlar duymasın, senin yaptığın çok ayıp" diyerek üste çıktı.

Adam kamerayı gösterince de 'Aç bak kameranı' diyerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Esnafın kadınlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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