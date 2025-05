Sihirbaz Gibi: Esnafı Saniyeler İçinde Dolandıran İki Hırsızın Sürati Pes Dedirtti

Hırsızlar her gün kurbanlarını tuzağa düşürmek için daha yaratıcı ve ilginç teknikler geliştiriyorlar. Bu, hırsızlık olaylarını daha da tehlikeli ve tahmin edilemez kılıyor. Dolayısıyla, bu durum, insanların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı her zaman uyanık olmalarını gerektiriyor. Özellikle esnafın, bu konuda her zaman tetikte olması önemli.

Antalya'da bir esnafı dolandıran iki hırsız, saniyeler içinde elindeki parayla adamın verdiği parayı değiştirdi. Hzılarıyla pes dedirten iki hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.